Κρίσιμη κλιμάκωση στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο και στη Βηρυτό στοχεύουν στη Χεζμπολάχ, με στόχο την αποτροπή εκτοξευτών ρουκετών και κομάντος να παρεισφρήσουν κοντά στα σύνορα.

Τα ισραηλινά στρατεύματα κατεδαφίζουν κτήρια σε ακτίνα 3-5 χλμ. από ισραηλινούς οικισμούς κατά μήκος της μεθορίου με τον Λίβανο, για να αποτρέψουν επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δίνει πίστωση χρόνου στον Πρόεδρο του Λιβάνου, Μισέλ Αούν, να πιέσει τη Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί οικειοθελώς, παράλληλα με τις ισραηλινές στρατιωτικές κινήσεις.

Ισραηλινές επιχειρήσεις και μυστικές διπλωματικές κινήσεις διαμορφώνουν νέο τοπίο στη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ, ενώ ο Λίβανος βυθίζεται σε εσωτερικές εντάσεις.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Ενώ συνεχίζονται ενώ οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα, στον νότιο Λίβανο και στην Ντάχια της Βηρυτού, ταυτόχρονα με τις εκτοξεύσεις ρουκετών και drone της φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης κατά αστικών κέντρων του βορείου Ισραήλ, οι χερσαίες δυνάμεις του IDF κατεδαφίζουν από χθες κτήρια που βρίσκονται στα λιβανικά εδάφη, σε ακτίνα 3-5 χλμ. από ισραηλινούς οικισμούς στην μεθόριο με τον Λίβανο. Όπως μεταδίδει το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο, στόχος των περιορισμένων χερσαίων επιχειρήσεων είναι να μην παρεισφρήσουν στην ‘πρώτη γραμμή πυρός’ εκτοξευτές ρουκετών της Χεζμπολάχ ή ακόμα και μονάδες των κομάντος της ‘Δύναμης Ραντουάν’ της Χεζμπολάχ σε μία απόπειρα επανάληψης μίας δεύτερης «7ης Οκτωβρίου» με στόχαστρο κατοικημένες ισραηλινές περιοχές. Ισραηλινές κυβερνητικές πηγές διαρρέουν στα κρατικά μέσα ότι, ενώ διαρκούν οι περιορισμένης έκτασης επιχειρήσεις, δίνεται πίστωση χρόνου στην κυβέρνηση του λιβανέζου Προέδρου Αούν να πιέσει την Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί οικειοθελώς, έστω και τώρα.

Πηγή: Deutsche Welle

Επικοινωνιακές κινήσεις ακριβείαςΣτο ίδιο μήκος κύματος κινούνται οι πληροφορίες που διακινούνται από κυβερνητικές ανώνυμες πηγές πως δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν τελικά απευθείας επαφές μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, είτε στο Παρίσι ή στην Κύπρο, είτε αλλού – κάτι που μέχρι πρότινος δεν επιβεβαιωνόταν από κανέναν φορέα στο Ισραήλ. Τη στιγμή που μία ευρεία χερσαία επιχείρηση κατάληψης λιβανικών εδαφών προβάλλεται ως μία απόφαση ειλημμένη, το Ισραήλ δείχνει τις τελευταίες ώρες πρόθυμο να περιμένει απτά αποτελέσματα εκ μέρους της Βηρυτού, ενώ συγχρόνως τονίζεται πως η κυβέρνηση Νετανιάχου πιέζεται «από φιλικές χώρες», που δεν κατονομάζονται, να καθυστερήσει όσο γίνεται την εισβολή στον νότιο Λίβανο. Αφήνεται, μάλιστα, να εννοηθεί ότι ο IDF θα τηρήσει την άτυπη δέσμευσή του να μην στοχοποιήσει λιβανικές κρατικές υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά την χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του ισραηλινού ΚΥΣΕΑ ειπώθηκε από επίσημα χείλη πως «η κυβέρνηση Αούν δεν εκλαμβάνεται ως μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης».Εμφυλιακό κλίμα στον ΛίβανοΌσον αφορά την προχθεσινή δήλωση/προειδοποίηση του Υπουργού Ενέργειας, Έλι Κόεν, ότι εξετάζεται η ακύρωση της συμφωνίας καθορισμού ορίων θαλασσίων ζωνών που υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανος τον Οκτώβριο του 2022, το Ισραήλ δείχνει τώρα περισσότερο συγκρατημένο – γεγονός που καθησυχάζει, όχι μόνο το λιβανικό υπουργικό συμβούλιο, αλλά και τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν. Αρκεί να επισημανθεί η συμφωνία θαλασσίων ορίων, στην πράξη άνοιξε τον δρόμο στην γαλλική TOTAL να αναλάβει την εκμετάλλευση των λιβανικών κοιτασμάτων, αίροντας κάθε αμφισβήτηση περί του νομικού τους καθεστώτος.Στο μεταξύ, το εμφυλιακό κλίμα στον Λίβανο φουντώνει, ύστερα από τις ξεκάθαρες αποστάσεις της διακυβέρνησης Αούν έναντι της Χεζμπολάχ. Ενδεικτικές είναι οι χθεσινές δηλώσεις στο λιβανικό δίκτυο MTV του Μαχμούντ Κομάτι, αντιπροέδρου του πολιτικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ, που χαρακτήρισε προδοτική την κυβέρνηση της Βηρυτού, παρομοιάζοντάς την με την Κυβέρνηση Βισί της τότε ναζιστοκρατούμενης Γαλλίας, θέλοντας να υπονοήσει τον παρασκηνιακό ρόλο της Γαλλίας στις σημερινές ευαίσθητες ισορροπίες. «Η σύγκρουση με την παρούσα λιβανική κυβέρνηση είναι αναπόφευκτη, ανεξάρτητα από την έκβαση αυτού του πολέμου», δήλωσε. Οι δηλώσεις Κομάτι έγιναν λίγες μόλις ώρες μετά την εντολή του λιβανέζου Υπουργού Πληροφοριών, Πωλ Μόρκος, που απαγόρευσε στα τοπικά ΜΜΕ να αποκαλούν στο εξής την Χεζμπολάχ ως «πατριωτική αντιστασιακή οργάνωση», με ό,τι αυτό σημαίνει.Πυραυλικά θραύσματα στην Παλιά Πόλη της ΙερουσαλήμΟι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι διασποράς έχουν καθιερωθεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της ισραηλινής πολεμικής καθημερινότητας, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε πόλεις του κεντρικού Ισραήλ. Ωστόσο, χθες εντύπωση προκάλεσαν τα μεγάλα πυραυλικά θραύσματα που κατέπεσαν για πρώτη φορά σε εμβληματικά σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Τα θραύσματα κατέπεσαν στη στέγη του Ναού της Αναστάσεως, του Αρμενικού Πατριαρχείου, σε στέγες σπιτιών της Εβραϊκής Συνοικίας, μέχρι και στον προαύλιο χώρο του Τεμένους Αλ-Άκσα.

