Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να υιοθετήσει το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας τη Δευτέρα, δήλωσε την Παρασκευή η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σημειώνει το Reuters.

«Την επόμενη Δευτέρα σκοπεύουμε να υιοθετήσουμε το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Οι κυρώσεις λειτουργούν, πλήττουν σοβαρά την οικονομία της Ρωσίας και κάθε νέο μέτρο περιορίζει περαιτέρω την ικανότητά της να διεξάγει τον πόλεμο», δήλωσε η Κάλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα για να συζητήσουν τις κυρώσεις, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Πηγή: skai.gr

