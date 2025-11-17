Εμανουέλ Μακρόν: «Η Ρωσία να μην υπολογίζει σε ευρωπαϊκή κόπωση»

Την πρόθεση της Γαλλίας να θέσει τη βιομηχανική και τεχνολογική αριστεία της στην υπηρεσία της Ουκρανίας και, κατ’ επέκταση, ολόκληρης της Ευρώπης, εξέφρασε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Παρίσι.
Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η Ρωσία δεν πρέπει να υπολογίζει σε ευρωπαϊκή κόπωση σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα. Υπογράμμισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και σε οικονομικό, πολιτικό και ανθρωπιστικό επίπεδο.
Ο Μακρόν επισήμανε ότι μια ισχυρότερη, δημοκρατική και ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ουκρανία, ενισχύει συνολικά την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Γαλλία θα διατηρήσει την ίδια στάση μετά το τέλος της θητείας του το 2027, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θα έχει λήξει έως τότε.
Σε ό,τι αφορά τις πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη των στρατιωτικών αναγκών της Ουκρανίας, ο Μακρόν ανέφερε ότι αυτές θα εξευρεθούν σταδιακά, μέσα από την ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Τόνισε πως, καθώς κινητοποιούνται ευρωπαϊκά κεφάλαια υπέρ της Ουκρανίας, η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί, υποκαθιστώντας όπου είναι δυνατόν τις ΗΠΑ.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε επίσης ότι θα συνεχιστούν οι ενέργειες κατά του εμπορικού στόλου-φάντασμα της Ρωσίας, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται σημαντικά ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία. Χαρακτήρισε δε τις αμερικανικές κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες ως εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη.
Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Γαλλία για τα Rafale ως ιστορική. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν είναι μόνη στην προσπάθεια ενίσχυσης της άμυνάς της.
