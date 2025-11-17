Λογαριασμός
«Αερομαχία» F-35 και Su-57E για τα εξοπλιστικά της Μέσης Ανατολής στο Dubai Airshow - Δείτε βίντεο

Σπάνια παράλληλη εμφάνιση F-35 και Su-57E στο Dubai Airshow, καθώς ΗΠΑ και Ρωσία ανταγωνίζονται για πωλήσει αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή.

Dubai Airshow

Σε μια σπάνια παράλληλη εμφάνιση στο Dubai Airshow, τα F-35 της Lockheed Martin και το ρωσικό μαχητικό stealth Su-57E της United Aircraft Corp. «ανταγωνίστηκαν» για τα εξοπλιστικά συμβόλαια της Μέσης Ανατολής.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν επιδιώξει στο παρελθόν να αγοράσουν F-35, αλλά ανέστειλαν τις διαπραγματεύσεις το 2021, λόγω των αμερικανικών απαιτήσεων να αφαιρεθεί η Huawei από το τηλεπικοινωνιακό τους δίκτυο και να ληφθούν πρόσθετα μέτρα αποστασιοποίησης από την Κίνα. Οι ΗΠΑ αναμένεται να καταλήξουν σε συμφωνία για την πώληση των μαχητικών, που κοστίζουν περίπου 100 εκατ. δολάρια το καθένα, με τη Σαουδική Αραβία.

Το Su-57E δεν έχει ακόμη πουληθεί στο εξωτερικό και δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια το κόστος μονάδας. Η εταιρεία προσφέρει τοπική παραγωγή για ξένους πελάτες και πωλήσεις που θα περιλαμβάνουν μεταφορά τεχνολογίας, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Λίγα είναι γνωστά για τις επιδόσεις του Su-57E, γεγονός που δυσκολεύει τις χώρες να το αξιολογήσουν.

Τα stealth αεροσκάφη είναι πιο σύνθετα και ακριβά στη λειτουργία σε σχέση με τα συμβατικά μαχητικά, οδηγώντας ορισμένες χώρες να ενισχύουν τα οπλοστάσιά τους με λιγότερο προηγμένα μοντέλα αντί να αγοράσουν λίγα, αλλά πανάκριβα stealth jets.

Με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα στον πόλεμο της Ουκρανίας, είναι σπάνιο οι αεροπορικές τους βιομηχανίες να εμφανίζονται στο ίδιο αεροπορικό σαλόνι. Η πρώτη φορά που συνέβη ήταν στο Aero India 2025 τον Φεβρουάριο.

