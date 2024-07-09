Στα ίχνη μιας ακόμη γυναικοκτονίας βρίσκονται οι ιταλικές αρχές, καθώς συνέλαβαν έναν 43χρονο φορτηγατζή στη Σαρδηνία ως βασικό ύποπτο για τη δολοφονία της συζύγου του.

Η 42χρονη Φραντζέσκα Ντέιντα, εξαφανίστηκε τον περασμένο Μάιο, από πόλη της νότιας Σαρδηνίας και μόλις τώρα οι αρχές ανακάλυψαν ότι έχει δολοφονηθεί, χωρίς ακόμα να έχει εντοπιστεί η σορός της.

Francesca Deidda, le bugie del marito: «Voleva una pausa». I messaggi, la mail di licenziamento, l'amante di lui https://t.co/XvUZj3rAd8 — Leggo (@leggoit) July 9, 2024

Σύμφωνα με την Daily Mail μετά την τελευταία φορά που εθεάθη η 42χρονη, φέρεται να εστάλησαν μηνύματα από το τηλέφωνό της που έλεγαν στους φίλους και την οικογένειά της ότι χρειαζόταν λίγο χρόνο μακριά λόγω της διακοπής της σχέσης της - αλλά αρνήθηκε να μιλήσει σε οποιοδήποτε στο τηλέφωνο.

Το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο εργαζόταν έλαβε επίσης την παραίτησή της σε ένα email που εστάλη μετά την εξαφάνισή της.

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι αυτά τα μηνύματα και τα email γράφτηκαν από τον άντρας της αφού τη σκότωσε και έκρυψε το σώμα της.

Svolta nelle indagini sul caso di Francesca Deidda,la donna 42enne di San Sperate,in Sardegna. Convalidato il fermo del marito 43enne con l'accusa di omicidio. L’uomo avrebbe ucciso la moglie per poi nasconderne per 2 mesi il cadavere,non ancora ritrovato. pic.twitter.com/rmqn4jFd14 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) July 8, 2024

Αν και το τηλέφωνο δεν βρέθηκε, «ίχνη που άφησε ο ύποπτος στο διαδίκτυο» οδήγησαν στη σύλληψή του, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εξαφάνισή της, δηλώθηκε από τον αδερφό της και έναν συνεργάτη της στις 30 Μαΐου.

Όταν ο Sollai ρωτήθηκε από την αστυνομία γιατί δεν ανέφερε την εξαφάνιση της γυναίκας του, είπε ότι ο αδερφός της το είχε ήδη κάνει.

Η αστυνομία απέκλεισε γρήγορα την αυτοκτονία και τον εκούσιο χωρισμό και εστίασε την έρευνά της στη σχέση της Deidda με τον σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να έδωσε πολλές αντικρουόμενες δηλώσεις.

Ο Sollai ισχυρίζεται ότι η σύζυγός του ήθελε λίγο χρόνο χωριστά για να «σκεφτεί», σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Παρά το γεγονός ότι δεν βρέθηκε πτώμα ο Sollai συνελήφθη για φόνο την περασμένη εβδομάδα και παραμένει στη φυλακή.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι αθώος και ο δικηγόρος του, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία και μέχρι σήμερα δεν έχουμε στοιχεία που να λένε ότι ο πελάτης μας χρησιμοποίησε το τηλέφωνο της συζύγου του ή έστειλε το email».

Το σπίτι του ζευγαριού, όπου έμεναν μαζί από το 2012, καθώς και τα αυτοκίνητά τους έχουν κατασχεθεί από την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.