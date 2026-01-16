Η συντηρητική influencer Ashley St. Clair—η οποία φέρεται να έχει αποκτήσει παιδί με τον Elon Musk—κατέθεσε αγωγή την Πέμπτη κατά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης του δισεκατομμυριούχου, xAI, ισχυριζόμενη ότι το chatbot Grok τροποποίησε φωτογραφίες της για να την απογυμνώσει και για να την απεικονίσει με σεξουαλικοποιημένο τρόπο χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Σε προσφυγή που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, η αγωγή υποστηρίζει ότι το Grok τροποποίησε τεχνητά μια φωτογραφία της St. Clair και δύο φίλων της, αφαιρώντας τα ρούχα της και εμφανίζοντάς την να φοράει «ένα μαύρο μπικίνι». Όταν η St. Clair απάντησε στον λογαριασμό του Grok, επισημαίνοντας ότι δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή της, το chatbot απάντησε ότι η εικόνα δημιουργήθηκε ως «χιουμοριστική απόκριση» και ότι είχε ζητηθεί η αφαίρεσή της, προσθέτει η αγωγή.

Η St. Clair ισχυρίστηκε ότι, παρά την απάντηση του λογαριασμού Grok ότι οι εικόνες της δεν θα χρησιμοποιούνται ή θα τροποποιούνται χωρίς τη συγκατάθεσή της, παρήχθη «αμέτρητο σεξουαλικά κακοποιητικό, προσωπικό και εξευτελιστικό περιεχόμενο deepfake» που την απεικονίζει.

Η αγωγή ισχυρίζεται επίσης ότι ορισμένοι χρήστες του X βρήκαν και μοιράστηκαν φωτογραφίες της από όταν ήταν 14 ετών, στις οποίες ήταν πλήρως ντυμένη, και ζήτησαν από το chatbot να τη «γδύσει και να της φορέσει μπικίνι», και το «Grok συμμορφώθηκε».

Η St. Clair κατηγόρησε την xAI για αντίποινα εναντίον της, απενεργοποιώντας τη δημιουργία εσόδων (demonetization) από τον λογαριασμό της στο X, αφαιρώντας το μπλε σήμα επαλήθευσης και αποκλείοντάς την από την premium συνδρομή, αφού εκείνη ζήτησε την αφαίρεση των φωτογραφιών.

Η αγωγή αναφέρει: «Μεταξύ άλλων, το Grok μπορεί να τροποποιήσει πειστικά πραγματικές εικόνες πλήρως ντυμένων γυναικών και παιδιών για να τα απεικονίσει με μπικίνι, να εκτελούν σεξουαλικές πράξεις και καλυμμένα με μώλωπες, σπέρμα ή/και αίμα. Οι τροποποιημένες εικόνες του Grok είναι σχεδιασμένες να φαίνονται —και όντως φαίνονται— γνήσιες και αυθεντικές, έτσι ώστε ένας μέσος θεατής να μην γνωρίζει ότι είναι ψεύτικες».

«Αυτός είναι ένας ιστότοπος όπου ο ιδιοκτήτης λέει να δημοσιεύετε φωτογραφίες των παιδιών σας»

Σε ανάρτησή της στο X νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η St. Clair έγραψε: «Το Grok τώρα γδύνει φωτογραφίες μου από όταν ήμουν παιδί. Αυτός είναι ένας ιστότοπος όπου ο ιδιοκτήτης λέει να δημοσιεύετε φωτογραφίες των παιδιών σας. Πραγματικά δεν με νοιάζει αν ο κόσμος θέλει να με αποκαλεί "περιφρονημένη", αυτό είναι αντικειμενικά φρικιαστικό, παράνομο, και αν έχει συμβεί σε κάποιον άλλον, στείλτε μου μήνυμα. Έχω χρόνο».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προέτρεψε τον κόσμο να την ακολουθήσει στο Instagram αντί για το X, γράφοντας: «Μην δημοσιεύετε φωτογραφίες δικές σας ή της οικογένειάς σας εδώ, εκτός αν θέλετε το Twitter να σας πει ότι το περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης από το ναζιστικό ρομπότ του δεν αποτελεί παραβίαση των όρων παροχής υπηρεσιών του».

