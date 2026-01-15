Το κοινωνικό δίκτυο Χ του Ιλον Μασκ ανακοίνωσε ότι έλαβε μέτρα για να «εμποδίσει» το εργαλείο του της Τεχνητής Νοημοσύνης Grok «να γδύνει» «πραγματικά πρόσωπα», αλλά χρειάζεται ακόμη να πείσει τις αρχές πολλών χωρών που έχουν εκκινήσει έρευνες εναντίον του.

«Εφαρμόσαμε τεχνολογικά μέτρα για να εμποδίσουμε τον λογαριασμό Grok να επιτρέπει την έκδοση εικόνων πραγματικών προσώπων με αποκαλυπτικές εμφανίσεις, όπως μπικίνι», ανακοίνωσε το Χ σε μήνυμα που αναρτήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στις ΗΠΑ.

Το Χ δηλώνει ότι επέβαλε περιορισμούς «επεξεργασίας» σε «όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των επί πληρωμή συνδρομητών». Ομως το μήνυμα αφήνει να πλανάται η αβεβαιότητα, αφού διευκρινίζει ότι εφαρμόζει «γεωγραφικό αποκλεισμό» για την «δημιουργία» μέσω του Grok εικόνων γδυμένων πραγματικών προσώπων «εντός του πεδίου εφαρμογής νομικού πλαισίου βάσει του οποίου αυτό είναι παράνομο».

Σύμφωνα με ανάλυση της μκο AI Forensics επί 20.000 εικόνων που έχει δημιουργήσει το Grok, περισσότερες από τις μισές εμφανίζουν πρόσωπα σε διάφορα στάδια γύμνιας, το 81% των οποίων ήταν γυναίκες και το 2% έμοιαζαν ανήλικες.

Το σκάνδαλο οδήγησε στο μπλοκάρισμα του Grok στην Ινδονησία και την Μαλαισία το σαββατοκύριακο. Η Ινδία ανακοίνωσε ότι απάλειψε χιλιάδες αναρτήσεις στο Χ, ενώ πλήθος δικαστικών και διοικητικών προσφυγών κατατέθηκε στον κόσμο.

Σήμερα η Μαλαισία ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε πως τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν από το Χ δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο σύνολό τους ενώ οι αρχές προσέφυγαν στην δικαιοσύνη κατά των δικτύων Χ και xAI.

Στις αρχές του Ιανουαρίου, η πλατφόρμα είχε ανακοινώσει ότι «λαμβάνει μέτρα κατά παράνομου περιεχομένου απαλείφοντάς το, διακόπτοντας οριστικά τους λογαριασμούς και συνεργαζόμενο με τις τοπικές αρχές».

Αλλά στην συνέχεια το Χ τήρησε σιγή παρά την πληθώρα των διαμαρτυριών και των απειλών για επιβολή κυρώσεων.

Λίγες ώρες πριν, η Ευρωπαϊκή Ενωση και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν εκφράσει συγκρατημένη ικανοποίηση για την λήψη των επιπλέον αυτών μέτρων που είχαν ανακοινωθεί πριν δημοσιευθούν και αποσαφηνισθούν.

Ερευνα στην Καλιφόρνια

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε χθες την έναρξη έρευνας για να διαπιστωθεί «αν και με ποιον τρόπο το xAI παραβίασε τον νόμο». «Ζητώ από το xAI να λάβει αμέσως μέτρα ώστε αυτό να μην επαναληφθεί», δήλωσε ο Ρομπ Μπόντα, Δημοκρατικός, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων πολέμιος των προσπαθειών του Τραμπ να αποτρέψει την επιβολή ρυθμιστικού πλαισίου για την AI.

Ο εισαγγελέας που θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο τάσσεται υπέρ της πολιτικής μηδενικής ανοχής στην δημιουργία και την μετάδοση μέσω της ΑΙ μη συναινετικών προσωπικού χαρακτήρα εικόνων ή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο Ιλον Μασκ καταγγέλλει τακτικά τα ρυθμιστικά μέτρα των κυβερνήσεων που κατά την γνώμη του αποσκοπούν στην «κατάργηση της ελευθερίας της έκφρασης». Και διακηρύσσει ότι πρόθεσή του είναι να προσφέρει «αntiwoke» Τεχνητή Νοημοσύνη, απελευθερωμένη από την πολιτική ορθότητα και μεταθέτει στους χρήστες τις ευθύνες.

Από την πλευρά τους, 28 ΜΚΟ υπέγραψαν την Τετάρτη το αίτημα της φεμινιστικής οργάνωσης Ultraviolet προς τη Google και την Apple να αποσύρουν το Grok και το X από τα appstore τους.

