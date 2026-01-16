H πλειονότητα των Αμερικανών εκτιμούν πως ο θάνατος της Ρενέ Γκουντ, μιας 37χρονης Αμερικανίδας μητέρας που σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη στις 7 Ιανουαρίου, ήταν αδικαιολόγητος, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα.

Οι έρευνες δημοσιοποιήθηκαν από το ABC News και δείχνουν πως οι Αμερικανοί διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τις εξηγήσεις της κυβέρνησης Τραμπ που υποστηρίζει πως ο αστυνομικός που πυροβόλησε τη Ρενέ Γκουντ βρισκόταν σε κατάσταση νόμιμης άμυνας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Quinnipiac University, το 53% των Αμερικανών εκτιμούν πως ο θάνατος της Ρενέ Γκουντ ήταν αδικαιολόγητος, το 35% ότι ήταν δικαιολογημένος, ενώ το 12% των ερωτηθέντων δεν εξέφρασαν άποψη.

Το 57% των εκλογέων αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ICE εφαρμόζει τους νόμους για τη μετανάστευση, ενώ το 40% τον εγκρίνουν.

Άλλη δημοσκόπηση του CNN αποκάλυψε ότι το 56% των Αμερικανών εκτιμούν πως η χρήση όπλου εναντίον της Ρενέ Γκουντ συνιστούσε μη αρμόζουσα χρήση βίας, έναντι μόνο 26% που την έκριναν αρμόζουσα.

Η δημοσκόπηση αυτή έδειξε επίσης ότι το 51% των Αμερικανών εκτιμούν ότι οι ενέργειες της ICE καθιστούν λιγότερο ασφαλείς τις πόλεις, ενώ το 31% πιστεύει πως τις καθιστά πιο ασφαλείς και το 18% ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μικρό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί που ρωτήθηκαν στη δημοσκόπηση του CNN είπαν ότι ανησυχούν περισσότερο για την καταστολή όσων διαδηλώνουν κατά των απελάσεων των μεταναστών (47%) παρά για το ότι οι διαδηλώσεις μπορεί να καταστούν ανεξέλεγκτες (37%).

Οι Αμερικανοί εμφανίζονται επίσης να μην έχουν πολλή εμπιστοσύνη στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την ικανότητά της να διεξαγάγει αμερόληπτη και εμπεριστατωμένη έρευνα για τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ.

Έτσι, το 62% των ερωτηθέντων από το CNN δηλώνουν ότι έχουν λίγη ή καθόλου εμπιστοσύνη -- με σχεδόν το μισό (47%) που δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη.

Σύμφωνα με το CNN, το 58% των Αμερικανών αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το θέμα της μετανάστευσης, ενώ το 42% τον εγκρίνουν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.