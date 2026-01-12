

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα θέσει σε ισχύ νόμο που θα καθιστά παράνομη τη δημιουργία μη συναινετικών εικόνων με ερωτικό περιεχόμενο, μετά από ευρέως διαδεδομένες ανησυχίες σχετικά με το chatbot Grok AI του Ίλον Μασκ, σημειώνει το BBC.

Η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ, δήλωσε ότι ο νόμος θα καθιστά παράνομη την παροχή από εταιρείες εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία τέτοιων εικόνων.

Μιλώντας στο κοινοβούλιο, η Κένταλ είπε ότι οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη χωρίς τη συγκατάθεση των ατόμων δεν είναι «αβλαβείς εικόνες», αλλά «όπλα κακοποίησης».

Το BBC ζήτησε σχόλιο από την X. Προηγουμένως είχε δηλώσει: «Όποιος χρησιμοποιεί ή προτρέπει την Grok να δημιουργήσει παράνομο περιεχόμενο θα υποστεί τις ίδιες συνέπειες με όσους ανεβάζουν παράνομο περιεχόμενο».

Αυτό συνέβη λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Ofcom ότι θα ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την X λόγω «εξαιρετικά ανησυχητικών αναφορών» για την τροποποίηση εικόνων ανθρώπων από την Grok.

Πηγή: skai.gr

