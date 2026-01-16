Axios: Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ για συνομιλίες με φόντο την κρίση στο Ιράν

Ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, έφτασε το πρωί της Παρασκευής στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται ισραηλινή πηγή και ακόμη μία πηγή που έχει πληροφορίες για το ζήτημα.

Η επίσκεψη του Μπαρνέα εντάσσεται στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχετικά με τις διαδηλώσεις στο Ιράν και την πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ ως απάντηση στην καταστολή του καθεστώτος.

Ο Μπαρνέα αναμένεται να συναντηθεί στο Μαϊάμι με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος διαχειρίζεται τον άμεσο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο Γουίτκοφ ήταν σε επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν ο Μπαρνέα θα συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο το Σαββατοκύριακο.

Το ταξίδι του Μπαρνέα έρχεται μετά την τηλεφωνική συνομιλία που έλαβε χώρα την Τετάρτη μεταξύ του Τραμπ και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με την κρίση στο Ιράν.

Όπως σημειώνει το Axios, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να αναστείλει τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, ώστε να δοθεί στο Ισραήλ περισσότερος χρόνος να προετοιμαστεί για ενδεχόμενα αντίποινα από το Ιράν.

Σϋμφωνα πάντα με το Axios, μια ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι, εκτός από τις ανησυχίες για αντίποινα, το τρέχον σχέδιο των ΗΠΑ περιλαμβάνει επιθέσεις εναντίον στόχων των δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν, αλλά δεν θεωρείται από το Ισραήλ αρκετά ισχυρό ώστε να αποσταθεροποιήσει ουσιαστικά το ιρανικό καθεστώς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η στρατιωτική δράση παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σε περίπτωση που το Ιράν ξαναρχίσει τις δολοφονίες διαδηλωτών. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μια αμερικανική στρατιωτική επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Ο αμερικανικός στρατός στέλνει επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή, ώστε να είναι έτοιμος σε περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει επίθεση, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές.

Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln και η ομάδα κρούσης του κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Περαιτέρω συστήματα αεροπορικής άμυνας, μαχητικά αεροσκάφη και πιθανώς υποβρύχια αναμένεται επίσης να φτάσουν στην περιοχή, προσθέτει το Axios.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.