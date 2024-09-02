Μητσοτάκης από τη Φαρκαδόνα: Στα 3 δισ. ευρώ οι πόροι για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί τη Φαρκαδόνα, μία από τις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν πέρυσι από την κακοκαιρία «Daniel», όπου συναντήθηκε στο Δημαρχείο με την Επιτροπή Ανασυγκρότησης Φαρκαδόνας και στη συνέχεια επισκέφθηκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν η πρόοδος που έχει γίνει για την αποκατάσταση της περιοχής και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης παρεμβάσεων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, που προβλέπει δαπάνες και επενδύσεις 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Έγινε παράλληλα επισκόπηση των πιο στοχευμένων μέτρων κρατικής αρωγής, στα οποία περιλαμβάνονται η καταβολή πρώτης αρωγής ύψους 182,7 εκατομμυρίων ευρώ προς περισσότερους από 50.500 δικαιούχους, η διάθεση 237,7 εκατομμυρίων ευρώ στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το ειδικό σχήμα ενίσχυσης επιχειρήσεων ειδικά για τους Δήμους Παλαμά και Φαρκαδόνας.

Ο κ. Μητσοτάκης δέχθηκε αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένους στον Παλαμά, οι οποίο διαμαρτύρονταν για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις, καθώς και από συγκεντρωμένους στον Βλοχό που ζητούν τη μετεγκατάσταση του χωριού τους.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανασυγκρότησης, την Κίνηση Πολιτών Ανασυγκρότησης Φαρκαδόνας για την πρόσκληση, την οποία μου είχατε απευθύνει να βρεθώ σήμερα μαζί σας, σε μια μέρα η οποία έχει μια ιδιαίτερη σημασία, καθώς ουσιαστικά συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή, συνδεδεμένη με την κλιματική αλλαγή, η οποία έχει χτυπήσει τη χώρα μας.

Και θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά για τον δημιουργικό τρόπο με τον οποίον προσεγγίσατε αυτή τη μεγάλη καταστροφή που επηρέασε τις ζωές σας, για το γεγονός ότι δεν περιοριστήκατε, όπως θα είχατε κάθε δικαίωμα, σε μια στείρα άρνηση και διαμαρτυρία, αλλά προσήλθατε σε μια γόνιμη δημιουργική συζήτηση και έχετε αναπτύξει έναν ουσιαστικό διάλογο με τα συναρμόδια Υπουργεία, πρωτίστως με τον κ. Τριαντόπουλο, ο οποίος συντονίζει τα ζητήματα της στήριξης και της αποκατάστασης.

Διότι, μην κοροϊδευόμαστε, δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο εάν δεν έχουμε τις τοπικές κοινωνίες αρωγούς. Εσείς μας υποδεικνύετε λάθη, καθυστερήσεις, προτεραιότητες. Προφανώς αναφέρομαι στις προτεραιότητες, διότι μπορεί να θέλουμε πολλά αλλά ξέρουμε πάντα ότι οι πόροι είναι σχετικά πεπερασμένοι και έχει μεγάλη σημασία, εντός των χρημάτων που μπορούμε να διαθέσουμε, να ακούμε εσάς να μας προτάσσετε αυτά τα οποία είναι τα πιο σημαντικά.

Θέλω, επίσης, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συνεργασία που έχουμε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με το Δήμο αλλά και με τον κ. Περιφερειάρχη, την οποία θα τη χαρακτήριζα πραγματικά άριστη και σε τρέχοντα ζητήματα, τρέχουσες κρίσεις, αλλά και στον στρατηγικό σχεδιασμό για το τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα.

Και μιας και αναφερθήκαμε σε τρέχουσες κρίσεις, η διαχείριση της πανώλης ήταν πραγματικά υποδειγματική. Δεν το λέω εγώ αυτό. Λάβαμε μία επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ήρθε και επέβλεψε τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες και θεώρησε τη διαχείριση της πανώλης από την Ελλάδα υπόδειγμα προς μίμηση.

Αυτό οφείλεται καταρχάς στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο. Το λέω από κοινού, διότι καταλαβαίνετε τις εν δυνάμει καταστροφικές συνέπειες που θα μπορούσε να είχε η επέκταση της πανώλης στο ζωικό κεφάλαιο. Θέλω να ελπίζω ότι ο κύκλος θα έχει κλείσει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε να αφήσουμε αυτή την περιπέτεια πίσω μας.

Προφανώς όταν θα έρθει η ώρα της αποζημίωσης των ζώων, έχουμε πλήρη αίσθηση του κόστους και του τι σημαίνει να είσαι σήμερα κτηνοτρόφος και να αντικαθιστάς το ζωικό κεφάλαιο. Κάνω τη διάκριση: άλλα τα ζώα τα οποία πνίγηκαν και άλλα τα ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί ή ενδεχομένως να θανατωθούν ακόμα από την πανώλη.

Θυμάμαι πάρα πολύ καλά την ημέρα που πέταξα με το ελικόπτερο πάνω από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις και ειδικά τη Φαρκαδόνα. Σήμερα μπορεί να έχουμε λιακάδα και να υπάρχει μια εικόνα κανονικότητας. Ξέρουμε πολύ καλά, όμως, ότι οι ζημιές και οι πληγές είναι ακόμα εδώ.

Θέλω να έχετε μια αίσθηση του συνόλου των πόρων που δαπανούμε και θα δαπανήσουμε για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας. Μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία μοιράζονται, πολύ χοντρικά, σε περίπου 1,5 δισ. σε στήριξη και αποκατάσταση, κρατική αρωγή, ΕΛΓΑ, στεγαστικά, στήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ακόμα στα μεγάλα έργα υποδομής που δρομολογούνται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Αυτό είναι το κόστος. Ενδεχομένως να είναι και μεγαλύτερο, αλλά αυτό είναι το κόστος αυτής της μεγάλης φυσικής καταστροφής. Θα αυξηθεί, διότι σε αυτό δεν έχουμε συμπεριλάβει ακόμα τα μεγάλα έργα και τη χρηματοδότηση των έργων των μεγάλων φραγμάτων, για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα το απόγευμα. Αυτά, όμως, είναι έργα τα οποία ούτως ή αλλιώς θα έπρεπε να κάνουμε για τη Θεσσαλία.

Θέλω να σας επαναλάβω ότι εάν αυτή η φυσική καταστροφή δεν έβρισκε την ελληνική οικονομία σε μια φάση ανάπτυξης και δημοσιονομικής σταθερότητας, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Επειδή πατάμε καλά στα πόδια μας, είμαστε σε θέση σήμερα να έχουμε ήδη δαπανήσει 650 εκατομμύρια συνολικά για την αποκατάσταση και για τη στήριξη.

Προφανώς, αυτό το οποίο ακούω και το ακούω από παντού, είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Αυτό έχει μια μεγάλη τοπικότητα, γι’ αυτό και έχει μεγάλη σημασία, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή όπου υπάρχει καθυστέρηση.

Φυσικά οι αριθμοί τους οποίους κληθήκαμε να διαχειριστούμε είναι πρωτοφανείς για τα δεδομένα της ελληνικής διοίκησης. Δεν μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είχαμε ξανασυναντήσει. Η κατεύθυνση την οποία έχω δώσει όμως στον Χρήστο, και με την επίβλεψη του Θανάση, ο οποίος συντονίζει το όλο σχέδιο από πλευράς του πρωθυπουργικού γραφείου, είναι με την τοπική σας στήριξη αυτά τα προβλήματα να τα λύνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Θέλω να ξέρετε ότι μιας και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να έχετε έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας όχι μόνο με τον Χρήστο αλλά και με τον Θανάση, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις -και θα υπάρχουν καθυστερήσεις και δυσκολίες θα υπάρχουν και προβλήματα- να τα γνωρίζουμε. Είμαστε εδώ για να προσπαθούμε πάντα να τα λύνουμε. Αυτά όσον αφορά τα ζητήματα της αποκατάστασης.

Για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα το απόγευμα. Έχουν γίνει σημαντικά έργα πρώτης παρέμβασης από την Περιφέρεια που αφορούν επισκευές αναχωμάτων. Έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά, αλλά είναι δουλειά πρώτης προστασίας. Δεν είναι η δουλειά η οποία θα θωρακίσει τη Θεσσαλία.

Τονίζω τη σημασία των έργων αυτών και θα δείτε ότι είναι ένα πλέγμα έργων ορεινής υδρονομίας, μεσαίων και μεγαλύτερων φραγμάτων. Το ζήτημά μας δεν είναι μόνο πώς θα αντιμετωπίσουμε έναν ενδεχόμενο νέο “Daniel” ή και κάτι μικρότερο από τον “Daniel”. Είναι πώς θα εξασφαλίσουμε ότι η Θεσσαλία θα έχει αρκετό νερό στο μέλλον για να μπορεί να εξακολουθεί να είναι ο πυλώνας του πρωτογενούς τομέα της πατρίδας μας.

Έχει διπλό χαρακτήρα αυτή η μεγάλη παρέμβαση την οποία δρομολογούμε. Τα υπόλοιπα έργα ανάταξης θα προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Θέλω να κρατήσετε αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός, ότι μιλάμε για πάρα πολλά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, να σχεδιαστούν, να μελετηθούν και να γίνουν σωστά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έργα του “Ιανού” άντεξαν όλα στον “Daniel”, γιατί είχαν κατασκευαστεί με άλλες προδιαγραφές και το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και από εδώ και στο εξής.

Προφανώς, προτάσσουμε τα ζητήματα των σχολείων -και να ευχαριστήσω και πάλι την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το γεγονός ότι κατευθύνθηκε ένα κομμάτι από τη δωρεά την οποία έκαναν στις γρήγορες επισκευές των σχολείων- και τα σχολεία τα φτιάχνουμε καλύτερα απ’ ό,τι ήταν πριν. Θα είμαστε έτοιμοι και πριν από τις συμβατικές υποχρεώσεις των αναδόχων, γιατί γνωρίζουμε πόσο μεγάλη προτεραιότητα πρέπει να δώσουμε στο ζήτημα αυτό.

Θέλω τελειώνοντας να σταθώ σε αυτό το οποίο είπατε, στο πώς μπορούμε να δούμε τη Φαρκαδόνα ως ένα τοπικό αναπτυξιακό project, το οποίο θα ενταχθεί συνολικά στη μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας. Είμαι έτοιμος, και με τη βοήθεια του Χρήστου, να δούμε μια σειρά από προτάσεις τις οποίες έχετε κάνει έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο.

Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό -θέλω να το τονίσω- εάν δεν είχαμε τη στήριξή σας και αν δεν είχατε δει μέσα από το μεγάλο πρόβλημα, μέσα από αυτή τη μεγάλη καταστροφή, μια εν δυνάμει ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι.

Άρα, θα δούμε με πολύ προσοχή τις προτάσεις σας. Κρατώ το ΒΙΠΑ ως ένα project απόλυτης προτεραιότητας, το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε και να το δρομολογήσουμε γρήγορα.

Κρατώ την περαιτέρω εξειδίκευση του νέου “Εξοικονομώ”, ώστε να καλύψουμε σπίτια τα οποία τεχνικά, στατικά μπορεί να ήταν “πράσινα”, αλλά έχουν υποστεί μεγαλύτερες ζημιές απ’ ό,τι ένα συνηθισμένο “πράσινο” σπίτι στο οποίο δεν μπήκε το νερό. Να το δούμε με τον Υπουργό πώς αυτό μπορούμε με κάποιο τρόπο να το εξειδικεύσουμε.

Από εκεί και πέρα, είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ σε βάθος χρόνου, προκειμένου όχι απλά να επανέλθει η κανονική ζωή, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε περισσότερες αναπτυξιακές προοπτικές σε έναν τόπο που οι ίδιοι οι άνθρωποί του μας λέτε, και τα νέα παιδιά, ότι θέλετε να μείνετε εδώ. Κι αυτό είναι ίσως το πιο θετικό μήνυμα το οποίο κρατώ από την σημερινή μας συνάντηση.

Οπότε νομίζω ότι έχουμε δρομολογήσει ένα σαφές πλαίσιο παρεμβάσεων. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι είμαστε εδώ. Οι Υπουργοί σας γνωρίζουν και τους γνωρίζετε πια, γιατί αυτή ήταν η κατεύθυνση την οποία πήραν, να είμαστε στο πεδίο. Αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Ξέρω ότι μερικές φορές η υπομονή μπορεί να εξαντλείται, απλά δείτε τα πράγματα και από τη δική μας την πλευρά. Κάνουμε πραγματικά το καλύτερο που μπορούμε για αριθμούς που πρέπει να διαχειριστούμε, οι οποίοι είναι πρωτοφανείς για τα δεδομένα της κρατικής αρωγής της χώρας.

Και βέβαια, μεγάλη μας υποχρέωση -θα τα πούμε αυτά και το απόγευμα- είναι η συνολική θωράκιση, ώστε όταν θα έχουμε μία επόμενη μεγάλη νεροποντή να μην μένετε ξάγρυπνοι, αλλά να γνωρίζουμε ότι το σύστημα δουλεύει και οι υποδομές μας δουλεύουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξαναέχουμε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα.

Και κάτι τελευταίο: σπίτια. Απόλυτη προτεραιότητα. Μου φαίνεται παράλογο να υπάρχουν σπίτια στη Φαρκαδόνα και τα οποία να μην μπορούμε, κ. Περιφερειάρχα, σε συνεννόηση, να τα αξιοποιήσουμε και να τα δώσουμε, να τα φτιάξουμε άμεσα -το γνωρίζει το πρόβλημα ο Θανάσης, αυτό το προτάσσω ως πρώτη προτεραιότητα- ώστε με κριτήρια τα οποία εσείς θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε, να τα πάρουν άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους το συντομότερο δυνατό.

Ειδικά γι’ αυτό θα ξαναείμαι εδώ σύντομα, για να δούμε πότε θα τα παραδώσουμε στους πρώτους κατοίκους, οι οποίοι θα μπορούν να μπουν εκεί».

Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ακόμη το 1ο Δημοτικό Σχολείο Φαρκαδόνας, στο οποίο υλοποιούνται εργασίες αποκατάστασης των ζημιών.

Ψηφιακό Κτηματολόγιο - Απλοποίηση των διαδικασιών και ενίσχυση της παραγωγικότητας

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Κτηματολογικό Γραφείο Λάρισας και ενημερώθηκε από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υφυπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τις νέες δυνατότητες του γραφείου, το οποίο μετεγκαταστάθηκε σε νέο, σύγχρονο κτήριο πριν από περίπου έναν μήνα και έχει αναβαθμιστεί πλήρως, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Ο προϊστάμενος του γραφείου Χρήστος Παπαβασιλείου ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τη διαδικασία ψηφιοποίησης των αρχείων ενώ παρουσίασε σε πραγματικό χρόνο μία προσημείωση στην πλατφόρμα νομικού ελέγχου, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, μία συμβολαιογραφική πράξη που χρειαζόταν δύο ώρες και τώρα εκτελείται σε πέντε λεπτά.

«Εγώ πάντως να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για τη συνολική πρόοδο η οποία έχει γίνει στο project του Κτηματολογίου, το οποίο πια θα είναι έτοιμο έως το τέλος του 2025, και νομίζω ότι οι εικόνες τις οποίες είδαμε πιστοποιούν στην πράξη, ουσιαστικά, τη μετάβαση από τον “Μεσαίωνα” στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας του 21ου αιώνα.

Να σταθώ στη μεγάλη σημασία του νομοσχεδίου το οποίο ψηφίζεται τις επόμενες εβδομάδες, που θα διευκολύνει σημαντικά όλες τις συναλλαγές οι οποίες αφορούν στο Κτηματολόγιο. Και βέβαια, να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά για το γεγονός ότι μπορούμε να αποδείξουμε στην πράξη ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν τη δυνατότητα να απλοποιήσουν και να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται για επαναλαμβανόμενες πράξεις, όπως, ας πούμε, οι αναγνώσεις συμβολαίων, και ουσιαστικά υποδεικνύει στους υπαλλήλους και τους διευκολύνει σε σχέση με τις κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουν, ότι θα βρει εφαρμογή και σε πολλές άλλες διαδικασίες του Δημοσίου, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα, αλλά να απελευθερώσουμε και ανθρωποώρες και ουσιαστικά η δουλειά να διεκπεραιώνεται πολύ πιο γρήγορα.

Και βέβαια, να εκφράσω και την χαρά μου για τα καινούρια γραφεία, τα οποία σίγουρα πρώτα και πάνω απ’ όλα βοηθούν την ποιότητα εργασίας των ίδιων των εργαζομένων, αλλά προφανώς και εξυπηρετούν πολύ καλύτερα τους πολίτες οι οποίοι έρχονται στα γραφεία του Κτηματολογίου, αν και προφανώς η βούλησή μας είναι η φυσική επαφή του πολίτη με το Κτηματολόγιο να μειώνεται προς όφελος της ψηφιακής επικοινωνίας, η οποία ούτως ή αλλιώς καθίσταται μονόδρομος.

Επομένως, συγχαρητήρια πολλά και εύχομαι να μας δώσετε χρήσιμο feedback για το εργαλείο και πολύ σύντομα να μπορούμε πια να το αξιοποιούμε συνολικά», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Κτηματολογικό Γραφείο Λάρισας αποτελεί την έδρα του Κτηματολογίου για ολόκληρη τη Θεσσαλία, με υποκαταστήματα στον Τύρναβο, στην Καρδίτσα, στον Βόλο, στη Σκιάθο και στα Τρίκαλα. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, πλέον οι περισσότερες πράξεις στο Κτηματολόγιο Λάρισας υποβάλλονται ψηφιακά. Από τις 200 αποφάσεις ανά μήνα, μετά την ψηφιοποίηση της διαδικασίας νομικού ελέγχου πράξεων, η παραγωγικότητα έχει αυξηθεί έως και 300% σε σύγκριση με πέρυσι.

