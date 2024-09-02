«Προφανώς δεν έχουν δει το ντοκιμαντέρ Famagusta», απαντά ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στις τουρκικές επικρίσεις και απειλές που εκτοξεύτηκαν από τα κατεχόμενα αλλά και την Αγκυρα, για την προβολή της σειράς Famagusta στο Netfix από τις 20 Σεπτεμβρίου .
«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την Τουρκική Εισβολή του 1974. Η σειρά στέλνει πολύ σημαντικά μηνύματα. Το έχω παρακολουθήσει και στέλνονται μηνύματα για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού και τις σχέσεις ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων» ανέφερε ο Κύπριος πρόεδρος, σύμφωνα με το philenews.com.
Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Η σειρά με τίτλο 'Famagusta', η οποία θα μεταδοθεί σε ψηφιακή πλατφόρμα, εξυπηρετεί τη μαύρη προπαγάνδα της 'ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Kύπρου' ( Κυπριακή Δημοκρατία) διαστρεβλώνοντας τα ιστορικά γεγονότα.Η σειρά αυτή αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τις τιμημένες μνήμες των Τουρκοκυπρίων που σφαγιάστηκαν από ελληνοκυπριακές συμμορίες την περίοδο 1963-74.»
Ο Ομέρ Τσελίκ, αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας έκανε λόγο για διαστρέβλωση της «Ειρηνευτικής Επιχείρησης» (όπως ονομάζει η τουρκική πλευρά την εισβολή) και για προπαγάνδα της ελληνοκυπριακής πλευράς.
