Η αναμέτρηση Χάρις - Τραμπ χωρίζει έναν γάμο, μια πόλη και την Αμερική ολόκληρη

Η Κάθι και ο Κεν Πάρκερ, παντρεμένοι εδώ και 34 χρόνια, πήγαν στο εκλογικό τους κέντρο μην μπορώντας να καταλάβουν ο ένας τον άλλο. Το ζευγάρι διαφωνούσε πάντα στην πολιτική, αλλά σε αυτές τις εκλογές οι διαφωνίες τους ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.

Ο 71χρονος Κεν λέει στην Washington Post ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αντιπροσωπεύει τον νόμο και την τάξη.

«Αλήθεια;» του απαντά η 63χρονη Κάθι, που υποστηρίζει την Κάμαλα Χάρις. «Πόσες φορές έχει καταδικαστεί;»

Όταν ο Κεν είπε ότι πιστεύει πως η κυβέρνηση βρισκόταν πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το καλοκαίρι, η Κάθι φανέρωσε τις δικές της σκέψεις για τον ένοπλο λέγοντας: «Θα έπρεπε είχε κάνει καλύτερη δουλειά».

Ένα βαθιά διχασμένο έθνος οδεύει στις κάλπες για να εκλέξει τον 47ο πρόεδρό του μετά από μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία που περιλαμβάνει άσχημες προσβολές, δύο απόπειρες δολοφονίας, μια ποινική καταδίκη για τον Τραμπ, μια αιφνιδιαστική υποψηφιότητα για την Χάρις και συνεχή παραπληροφόρηση που διχάζει τους ψηφοφόρους. Την παραμονή των εκλογών, οι Αμερικανοί παρακινούνται σε μεγάλο βαθμό από τον φόβο του άλλου.

Κάποιοι φοβούνται ότι η Χάρις θα φέρει την ημέρας της Αποκάλυψης, την ώρα που ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ είναι «χώρα υπό κατάληψη», προειδοποιεί για «εισβολή» μεταναστών και επιτίθεται σε αντιπάλους που αποκαλεί «εσωτερικό εχθρό». Άλλοι είναι πεπεισμένοι ότι μια δεύτερη θητεία Τραμπ θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημιά στους κυβερνητικούς θεσμούς και τη δημοκρατία, απηχώντας τις θέσεις της Χάρις ότι ο Τραμπ είναι ασταθής και «αναζητεί ανεξέλεγκτη εξουσία».

Οι ψηφοφόροι αισιοδοξούν για διαφορετικούς λόγους: άλλοι για τα δικαιώματα στην άμβλωση ή για το ότι για πρώτη φορά μια έγχρωμη γυναίκα που θα καταλάβει την πιο ισχυρή θέση στον κόσμο. Άλλοι ελπίζουν σε σκληρούς ελέγχους στα σύνορα ή για την επιστροφή σε μια εποχή που τα χρήματα που κέρδιζαν ήταν αρκετά.

Φοβούνται όμως και για το τι θα συμβεί, ακόμα και αν κερδίσει ο υποψήφιος τους. Ανησυχούν για το χάος και τη βία: άλλη μια απόπειρα δολοφονίας, άλλη μια θρασύδειλη προσπάθεια να δυσφημιστεί η ήττα του Τραμπ, άλλος ένας όχλος όπως αυτός που εισέβαλε στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, αφού πίστεψε τους ψευδείς ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «νοθευμένες».

«Οι άνθρωποι που ήταν θυμωμένοι το 2020 θα είναι δύο φορές πιο θυμωμένοι, ειδικά αν έχει την ίδια στάση», είπε η Κάθι Πάρκερ. «Βλέπω απλώς μια κατάσταση τύπου εμφυλίου πολέμου». Πιστεύει ότι ο Τραμπ «δεν κηρύσσει τίποτα άλλο παρά μίσος».

«Ελπίζω να μην διορθωθεί» είπε ο Κεν Πάρκερ αναφερόμενος στον Τραμπ. Η Κάθι του έριξε μια ματιά: «Το πιστεύεις αλήθεια;»

«Είπα ότι ελπίζω να μην διορθωθεί», επανέλαβε ο Κεν. «Οι άνθρωποι στην εξουσία δεν θέλουν να χάσουν τη δύναμη που έχουν και θα κάνουν ό,τι χρειαστεί, κατά τη γνώμη μου» είπε.

Οι Πάρκερ αστειεύονται για τις διαφορές τους και πειράζουν ο ένας τον άλλον. Αλλά έχουν σταματήσει να προσπαθούν να αλλάξουν γνώμη του άλλου.

«Δεν υπάρχει λόγος να μιλάς όταν κάποιος δεν ακούει» είπε ο Κεν.

«Πιστεύει τα ψέματα. Εγώ δεν το κάνω» είπε η Κάθι για τον σύζυγό της, πριν πάνε στην κάλπη.

