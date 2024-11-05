Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τον Λευκό Οίκο το 2016, φελλοί σαμπάνιας έσκασαν στη Μόσχα. Οκτώ χρόνια μετά και έπειτα από δύο εκλογικές αναμετρήσεις και έναν καταστροφικό πόλεμο στην Ουκρανία, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ενώ η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι το Κρεμλίνο εύχεται ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, η πραγματικότητα είναι ότι όποιος από τους δύο πιθανούς μελλοντικούς προέδρους κι αν εκλεγεί πιθανότατα να μην είναι σε θέσει να προσφέρει όλα όσα θέλει η Μόσχα, αναλύει το Politico.

Αν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ

Από την πρώτη του προεκλογική εκστρατεία, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος απολαμβάνει ένα ορισμένο επίπεδο θαυμασμού από τη Μόσχα. Πιο συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θαυμάζει και συνάμα απολαμβάνει τον θαυμασμό που εισπράττει από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Πούτιν είναι ένας κοντός, ματαιόδοξος άνθρωπος», λέει η Νίνα Χρουστσόβα, καθηγήτρια στο The New School στη Νέα Υόρκη και δισέγγονη του πρώην Σοβιετικού πρωθυπουργού Νικήτα Χρουστσόφ.

«Στο Κρεμλίνο αρέσει το γεγονός ότι ο ψηλός, πλούσιος Τραμπ νιώθει απόλυτο δέος για τον Πούτιν», πρόσθεσε. «Αυτό δίνει στον Πούτιν το πάνω χέρι» προσθέτει.

Και ενώ η ισχυρή προσωπικότητα του Τραμπ και το ψεύτικο μαύρισμα μπορεί να ενοχλεί τους πουριτανούς στη Δυτική Ευρώπη, η ρωσική ελίτ δεν είναι ξένη στις επιδείξεις πλούτου.

Η συνωμοτική σκέψη του Τραμπ αντηχεί επίσης με μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση πολλών Ρώσων, που τροφοδοτείται από τους πολιτικούς και την προπαγάνδα τους, ότι οι απλοί Αμερικανοί κρατούνται όμηροι από ένα βαθύ κράτος.

Το μεγαλύτερο αξιοθέατο για το Κρεμλίνο όσον αφορά τον Τραμπ, φυσικά, είναι η στάση του για την Ουκρανία. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος έχει δεσμευτεί να τερματίσει τον πόλεμο σε μια μέρα, πιθανώς αναγκάζοντας το Κίεβο να προβεί σε εδαφικές παραχωρήσεις. Ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του, JD Vance, ασκεί σκληρή κριτική για την παροχή περισσότερης βοήθειας στην Ουκρανία.

«Ο Πούτιν χρειάζεται απεγνωσμένα μια νίκη», είπε ο Abbas Gallyamov, πρώην συντάκτης ομιλιών του Κρεμλίνου. «Μια παρατεταμένη σύγκρουση στην οποία δεν είναι σε θέση να κερδίσει δε βοηθά στη νομιμότητά του».

Υπάρχει, ωστόσο, ένα μειονέκτημα στον Τραμπ, ότι δεν τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Συγκεκριμένα, κατά την προηγούμενη θητεία του δεν κατάφερε να διορθώσει τις σχέσεις με τη Ρωσία και να άρει τις δυτικές κυρώσεις σχετικά με την κατάληψη της Κριμαίας και της ανατολικής Ουκρανίας. Οκτώ χρόνια αργότερα, καθώς το τριήμερο σχέδιο εισβολής του Πούτιν κοντεύει να φτάσει τα τρία χρόνια, η Μόσχα αμφιβάλλει ότι η εχθρότητα της Ουάσιγκτον θα διαλυθεί ακόμη και από τον πιο φιλικό προς το Κρεμλίνο πρόεδρο.

«Οι εκλογές δε θα αλλάξουν τίποτα για τη Ρωσία, επειδή οι υποψήφιοι αντικατοπτρίζουν πλήρως τη δικομματική συναίνεση ότι η χώρα μας πρέπει να ηττηθεί», έγραψε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τα λόγια του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την καλή του σχέση με τη Ρωσία «κοινοτοπίες».

«Δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο. Ούτε σε μια μέρα, ούτε σε τρεις μέρες, ούτε σε τρεις μήνες. Και αν προσπαθήσει πραγματικά, θα μπορούσε να είναι ο νέος Τζον Φ. Κένεντι», πρόσθεσε ο Μεντβέντεφ.

«Όποιος και να κερδίσει τις εκλογές, δεν βλέπουμε καμία προοπτική η Αμερική να αλλάξει τη ρωσοφοβική της πορεία», δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

Αναμφισβήτητα, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ έβαλε τον Τραμπ στη θέση του αυτόν τον μήνα, αφού ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον πυρηνικό αφοπλισμό με τη Μόσχα και το Πεκίνο κατά την πρώτη του θητεία.

Όχι, αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είπε ο Ριάμπκοφ.

Αν κερδίσει η Κάμαλα Χάρις

Έπειτα, υπάρχει και η Κάμαλα Χάρις, η υποψήφια έλαβε τη σαρκαστική υποστήριξη του Πούτιν τον Σεπτέμβριο. Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ήταν «ο αγαπημένος μας, αν μπορείς να το πεις έτσι», είπε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια πάνελ στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, μια εκδήλωση που σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στις ανατολικές περιοχές της Ρωσίας.

Μόλις ο Μπάιντεν αποχώρησε από την προεδρική κούρσα, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα έκανε ό,τι είχε ζητήσει από τους οπαδούς του ο Δημοκρατικός πρόεδρος και θα «υποστηρίξει» την Χάρις.

«Έχει ένα τόσο εκφραστικό και μεταδοτικό γέλιο, που δείχνει ότι τα πάει καλά», είχε πει τότε ο Πούτιν για την Κάμαλα, προκαλώντας γέλια στο κοινό του.

Ο Gallyamov, ο πρώην συντάκτης ομιλιών του Κρεμλίνου, απέρριψε τα σχόλια του Πούτιν. «Είναι μια παραδοσιακή επιχείρηση κάλυψης της Επιτροπή Κρατικής Ασφάλειας (KGB) με σκοπό να ωφελήσει τον Τραμπ», είπε.

Αλλά η Νίνα Χρουστσόβα είπε ότι αυτά θα μπορούσαν ωστόσο να περιέχουν μια δόση αλήθειας.

Η υπόσχεση του Τραμπ για γρήγορο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ακόμη και με την εξασφάλιση εδαφών για τη Μόσχα, μπορεί να μην είναι το προτιμώμενο αποτέλεσμα του Πούτιν. «Έχει κάνει τον πόλεμο το κεντρικό στοιχείο της κληρονομιάς του, και έτσι θα τον διεξάγει για όσο χρειάζεται, θέλει και μπορεί», είπε η Χρουστσόβα.

Η Κάμαλα Χάρις θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό επεκτείνοντας ένα status quo που η Μόσχα πιστεύει ότι παίζει υπέρ της καθώς η αποφασιστικότητα της Δύσης εξασθενεί έναντι της ανελέητης επίθεσης της Ρωσίας.

Ως υπέρμαχος του κατεστημένου εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, η Χάρις προσφέρει επίσης στον Πούτιν μια καλή δικαιολογία για τον ατελείωτο πόλεμό του ενάντια σε αυτό που αποκαλεί «αμερικανική ηγεμονία».

Όποιες και αν είναι όμως οι προτιμήσεις του Πούτιν ανάμεσα στους δύο υποψήφιους, ειδικοί των υπηρεσιών πληροφοριών και τεχνολογίας των ΗΠΑ κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι συνεχίζει να διαδίδει ψεύτικα βίντεο και άλλη παραπληροφόρηση που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάσει την εκστρατεία.

Εάν το Κρεμλίνο ψήφιζε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα ψήφιζε υπέρ του χάους, της πόλωσης και της απογοήτευσης από την αμερικανική δημοκρατία.

Από σήμερα φαίνεται να έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει, καταλήγει το Politico.

