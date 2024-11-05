Εκλογές στις ΗΠΑ: Κάγκελα παντού και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας διεξάγονται σήμερα οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Καθώς οι Αμερικανοί καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της Δημοκρατικής Κάμαλα Χάρις και του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της χώρας, οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο να σημειωθούν βίαια επεισόδια έχουν ωθήσει αξιωματούχους να λάβουν σειρά μέτρων προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια τόσο κατά την ημέρα των εκλογών όσο και τις επόμενες.

Μεταλλικοί φράκτες ασφαλείας γύρω από το κτίριο στο Λας Βέγκας όπου καταμετρώνται οι ψήφοι της πολιτείας Νεβάδα. Σερίφης στην Αριζόνα έχει θέσει την υπηρεσία του σε ύψιστο συναγερμό προετοιμαζόμενος για ενδεχόμενες ταραχές, έχοντας σε ετοιμότητα drones και ελεύθερους σκοπευτές.

Οι κυβερνήτες τουλάχιστον τριών πολιτειών στις ΗΠΑ έχουν ζητήσει τη συνδρομή της εθνοφρουράς για να διατηρήσουν την τάξη.

Πεζοί περνούν μπροστά από μεταλλικά φράγματα ασφαλείας σε δρόμο που οδηγεί στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον

Τα πιο εμφανή μέτρα έχουν ληφθεί στις αμφίρροπες πολιτείες οι οποίες θα κρίνουν τον νικητή των προεδρικών εκλογών, όπως η Νεβάδα όπου μετά τις εκλογές του 2020 ξέσπασαν διαμαρτυρίες από υποστηρικτές του Τραμπ.

Φέτος μεταλλικοί φράκτες ασφαλείας έχουν αποκλείσει το σημείο όπου είχαν σημειωθεί οι διαμαρτυρίες – το κέντρο καταμέτρησης των ψήφων στο Λας Βέγκας. Ο κυβερνήτης της Νεβάδα Τζο Λομπάρντο δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ενεργοποίησε μια «περιορισμένη μονάδα» 60 μελών της εθνοφρουράς για να διασφαλίσει ότι θα μπορέσει να απαντήσει έγκαιρα σε οποιαδήποτε πρόκληση ασφαλείας.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έξω από το κτήμα Mar-a-Lago του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για την προεδρία, πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Στην Αριζόνα, ένας αντίστοιχος μεταλλικός φράκτης έχει τοποθετηθεί στον χώρο όπου θα καταμετρηθούν οι ψήφοι στην κομητεία Μαρικόπα, στο κέντρο του Φοίνιξ, επίκεντρο το 2020 θεωριών συνωμοσίας περί εκλογικής νοθείας και απειλών κατά εκλεγμένων αξιωματούχων.

Ο σερίφης Ρας Σκίνερ δήλωσε ότι η υπηρεσία του έχει τεθεί «σε υψηλό συναγερμό» για απειλές και βία και έχει ζητήσει από όλο το προσωπικό να είναι διαθέσιμο.

«Θα έχουμε πολλούς πόρους εκεί έξω, πολύ προσωπικό, πολύ εξοπλισμό», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι αστυνομικοί θα χρησιμοποιούν drones για να ελέγχουν τη δραστηριότητα γύρω από τα εκλογικά κέντρα, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές και άλλες ενισχύσεις θα είναι σε ετοιμότητα να αναπτυχθούν, αν διαφανεί το ενδεχόμενο να ξεσπάσει βία.

Ανησυχώντας για το ενδεχόμενο διαμαρτυριών ή και βίας, πολλά σχολεία και εκκλησίες στην Αριζόνα, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί ως εκλογικά κέντρα στο παρελθόν, φέτος απέφυγαν να το πράξουν, δήλωσε εκλογικός αξιωματούχος της πολιτείας.

Αστακός το Μίσιγκαν

Στην αμφίρροπη πολιτεία του Μίσιγκαν το 2020 υποστηρικτές του Τραμπ είχαν συρρεύσει στο συνεδριακό κέντρο στην καρδιά του Ντιτρόιτ και είχαν αρχίσει να χτυπούν στα τζάμια του κτηρίου την ώρα που οι εκλογικοί αξιωματούχοι μετρούσαν τις επιστολικές ψήφους.

Τώρα έχουν τοποθετηθεί σταντ ποδηλάτων ως φράκτες και στις δύο πλευρές της λεωφόρου όπου βρίσκεται το συνεδριακό κέντρο. Οι επισκέπτες πρέπει να περάσουν από ανιχνευτή μετάλλων για να εισέλθουν σε αυτό, ενώ περίπου 15 αστυνομικοί κάνουν συνεχώς περιπολία μέσα στο κτήριο.

Σύμφωνα με τον Ντάνιελ Μπάξτερ, εκλογικό αξιωματούχο του Ντιτρόιτ, αστυνομικοί είναι παρόντες και στη στέγη του κτηρίου, αλλά και των γύρω οικημάτων.

Ο Πίτερ Σίμι, καθηγητής κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο Τάπμαν στην Καλιφόρνια ο οποίος έχει ερευνήσει τις απειλές εναντίον δημόσιων λειτουργών, εκτίμησε ότι το χειρότερο σενάριο θα είναι αν χάσει ο Ρεπουμπλικάνος και δεν παραδεχθεί την ήττα του.

Ο Σίμι πρόσθεσε ότι δεν αναμένει ότι θα επαναληφθούν επεισόδια, όπως η εισβολή στο Καπιτώλιο το 2021 από υποστηρικτές του Τραμπ. Οι ταραχές φέτος, κατά την εκτίμησή του, θα είναι μάλλον «σκόρπια, μη συγκεντρωμένα γεγονότα σε διάφορες περιοχές» που θα είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τις δυνάμεις της τάξης.

Μέτρα ασφαλείας έχουν λάβει οι αρχές και σε άλλες πολιτείες, όχι μόνο στις αμφίρροπές, για παράδειγμα στο Όρεγκον και την Ουάσινγκτον οι κυβερνήτες έχουν ενεργοποιήσει την εθνοφρουρά.

