Πόρτα - πόρτα μαζεύει ψήφους στην Πενσυλβάνια η Κάμαλα Χάρις, όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβηκε στην πλατφόρμα X.
H υποψήφια των Δημοκρατικών πέρασε την τελευταία ημέρα πριν ανοίξουν οι κάλπες στην πολιτεία-κλειδί της Πενσιλβανία και μετά την ομιλία της επισκέφθηκε στα σπίτια τους ψηφοφόρους της.
Kamala Harris is literally knocking on doors herself in Pennsylvania tonight.— Ed Krassenstein (@EdKrassen) November 5, 2024
Could you imagine Trump ever putting in this work to earn votes? pic.twitter.com/xOGrwIL7wr
