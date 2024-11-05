Πόρτα - πόρτα μαζεύει ψήφους στην Πενσυλβάνια η Κάμαλα Χάρις, όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβηκε στην πλατφόρμα X.

H υποψήφια των Δημοκρατικών πέρασε την τελευταία ημέρα πριν ανοίξουν οι κάλπες στην πολιτεία-κλειδί της Πενσιλβανία και μετά την ομιλία της επισκέφθηκε στα σπίτια τους ψηφοφόρους της.

Kamala Harris is literally knocking on doors herself in Pennsylvania tonight.



Could you imagine Trump ever putting in this work to earn votes? pic.twitter.com/xOGrwIL7wr — Ed Krassenstein (@EdKrassen) November 5, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.