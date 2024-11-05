Λογαριασμός
Η Κάμαλα Χάρις μαζεύει ψήφους πόρτα-πόρτα στην Πενσυλβάνια - Βίντεο

Κάμαλα Χάρις

Πόρτα - πόρτα μαζεύει ψήφους στην Πενσυλβάνια η Κάμαλα Χάρις, όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβηκε στην πλατφόρμα X.

H υποψήφια των Δημοκρατικών πέρασε την τελευταία ημέρα πριν ανοίξουν οι κάλπες στην πολιτεία-κλειδί της Πενσιλβανία και μετά την ομιλία της επισκέφθηκε στα σπίτια τους ψηφοφόρους της.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εκλογές ΗΠΑ Καμάλα Χάρις Ντόναλντ Τραμπ
