Axios: Ο Τραμπ θα συνδέσει τον αυτισμό με τη χρήση του παυσίπονου Tylenol κατά την εγκυμοσύνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι αξιωματούχοι υγείας της κυβέρνησής του αναμένεται να συνδέσουν τον αυτισμό με τη χρήση του ευρεώς διαδεδομένου παυσίπονου Tylenol κατά την εγκυμοσύνη σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η αναφορά σε μια τέτοια σύνδεση, η οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από τη Wall Street Journal νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αναμένεται να αναζωπυρώσει μια ιατρική διαμάχη σχετικά με τη χρήση της δραστικής ουσίας ακεταμινοφαίνη ή παρακεταμόλη στην αρχή της εγκυμοσύνης.

Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος έχει στο παρελθόν προωθήσει θεωρίες που έχουν καταρριφθεί σχετικά με τον αυτισμό, δήλωσε ότι θα ανακοινωθούν συμπεράσματα από κυβερνητική έκθεση για τα αίτια του αυτισμού εντός του μήνα.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ προανήγγειλε την ανακοίνωση για τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ πρόκειται να εμφανιστεί μαζί με τον Κένεντι, τον γνωστό από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του, Μεχμέτ Οζ, και άλλους, το απόγευμα της Δευτέρας στο Οβάλ Γραφείο.

Οι αξιωματούχοι αναμένεται να υποστηρίξουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του αυτισμού και χαμηλών επιπέδων του βιταμίνης φολικού οξέος. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα προτείνει μια μορφή του φολικού οξέος, γνωστή ως λευκοβορίνη (leucovorin), ως μέσο για τη μείωση των συμπτωμάτων του αυτισμού.

Ορισμένες μελέτες έχουν βρει ότι η προγεννητική έκθεση στη δραστική ουσία του Tylenol αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού και ΔΕΠΥ.

Ωστόσο, μεγάλη μελέτη με δεδομένα από πάνω από 2 εκατομμύρια παιδιά στη Σουηδία, που δημοσιεύθηκε πέρυσι, δεν βρήκε καμία σύνδεση.

Νωρίτερα, το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για σχέση μεταξύ συνετής χρήσης της ακεταμινοφαίνης και προβλημάτων στην ανάπτυξη του εμβρύου.

Η εταιρεία Kenvue, κατασκευάστρια του Tylenol, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η ανεξάρτητη, αξιόπιστη επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα ότι η χρήση της ακεταμινοφαίνης δεν προκαλεί αυτισμό. Διαφωνούμε έντονα με οποιονδήποτε υπαινιγμό περί του αντιθέτου και ανησυχούμε βαθύτατα για τον κίνδυνο που ενέχει αυτό για τις εγκυμονούσες γυναίκες.»

