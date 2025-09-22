Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ο έκπτωτος πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ δηλητηριάστηκε στη Μόσχα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο.

Unconfirmed reports claim exiled Syrian President Bashar al-Assad has been poisoned in Moscow.



The Syrian Observatory for Human Rights says he was taken to hospital in critical condition and urged Russia to clarify his status. Assad has not appeared publicly since fleeing… pic.twitter.com/wNu78sMAfR September 21, 2025

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι ο Άσαντ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και κάλεσε τη Ρωσία να διευκρινίσει την κατάστασή του.

Unconfirmed Reports Claim Exiled Syrian President Assad Poisoned in Moscow



Unverified reports have circulated alleging that ousted Syrian president Bashar al-Assad, living in exile in Moscow, was poisoned. The UK-based Syrian Observatory for Human Rights said Assad was… pic.twitter.com/OsywBUpaOU — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) September 21, 2025

Από τότε που εγκατέλειψε τη Δαμασκό, τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ασάντ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως και δεν έχει εκδοθεί επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με τους τελευταίους ισχυρισμούς.

