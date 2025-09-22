Λογαριασμός
Αναφορές ότι ο Μπασάρ αλ Άσαντ δηλητηριάστηκε στη Μόσχα

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι ο Άσαντ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και κάλεσε τη Ρωσία σε εξηγήσεις 

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ο έκπτωτος πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ δηλητηριάστηκε στη Μόσχα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο. 

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι ο Άσαντ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και κάλεσε τη Ρωσία να διευκρινίσει την κατάστασή του.

Από τότε που εγκατέλειψε τη Δαμασκό, τον Δεκέμβριο του 2024,  ο Ασάντ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως και δεν έχει εκδοθεί επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με τους τελευταίους ισχυρισμούς.

