Σερβία: Υπογραφή σύμβασης για την απόκτηση 12 μαχητικών αεροσκαφών Rafale

Η Σερβία θα αποκτήσει 12 μαχητικά αεροσκάφη Rafale από τη γαλλική Dassault Aviation έναντι 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Μετά τη συνάντησή του στο Βελιγράδι με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ο Σέρβος πρόεδρος γνωστοποίησε πως το Βελιγράδι θα καταβάλλει δύο δόσεις των 420 εκατ. ευρώ το 2024 και το 2025 για τα αεροσκάφη, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα παραλάβει τα πρώτα Rafale. Είπε όμως ότι τα Rafale θα παραδοθούν εξοπλισμένα με πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς MICA που κατασκευάζονται από τη γαλλική MBDA, αντί για τους προηγμένους Meteor οι οποίοι είναι μεγαλύτερης εμβέλειας.

Τη συμφωνία χαιρέτισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας λόγο για «στρατηγικής σημασίας αλλαγή» όταν ρωτήθηκε για τους φιλικούς δεσμούς του Βελιγραδίου με τη Μόσχα.

Η Σερβία περιόρισε τη στρατιωτική συνεργασία της με τη Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Παρότι καταδίκασε την επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα, δεν επέβαλε κυρώσεις στη Μόσχα όπως έκαναν άλλες χώρες της Δύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.