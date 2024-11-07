Η Άγκυρα ελπίζει σε ακόμη πιο άμεση επικοινωνία με Τραμπ

Η τουρκική λίρα ανατιμήθηκε- φαινόμενο σπάνιο- και το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης έσπασε ρεκόρ. Οι αναλύσεις που παρουσιάζονται σήμερα στα τουρκικά ΜΜΕ ξεκινούν από τη πρώτη θητεία του Τραμπ , όταν η Τουρκία και οι ΗΠΑ είχαν σχέσεις που χαρακτηρίστηκαν από ζητήματα όπως η αγορά των ρωσικών S-400 και ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, η φυλάκιση του Αμερικανού πάστορα Branson που έκανε τον Τραμπ να στείλει την ίσως πλέον προσβλητική επιστολή στο πρόεδρο Ερντογάν, αποκαλώντας τον «ανόητο».



Τούρκοι αναλυτές θεωρούν ότι στη νέα θητεία του Τράμπ οι δυο πλευρές μπορεί να ασχοληθούν με το θέμα της επίλυσης των κυρώσεων του νόμου CAATSA, την οριστικοποίηση της αγορας των F-16 από την Τουρκία και με το πρόβλημα που θέτει η Τουρκία για τη συνεργασία των ΗΠΑ με τις δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας PKK/YPG. Ωστόσο ο απρόβλεπτος χαρακτήρας του αμερικανού προέδρου εμποδίζει οποιαδήποτε βεβαιότητα. Κατά τον γνωστό τούρκο αναλυτή Μουράτ Γετκίν, το καλό για την Τουρκία είναι ότι δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων του Τραμπ, ο οποίος μάλλον θα θελήσει να ασχοληθεί με το Ουκρανικό πείθοντας την Ουκρανία να παραιτηθεί από εδάφη που κατέχονται από τη Ρωσία με αντάλλαγμα στενότερους δεσμούς με το δυτικό μπλοκ και περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις.



Ο ίδιος αναλυτής προσθέτει ότι η χαλάρωση της έντασης στη Μαύρη Θάλασσα θα ήταν επωφελής για την Τουρκία και η γεωπολιτική σημασία που απέκτησε κατά το Ουκρανικό μπορεί να οδηγήσει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, κατά τον αναλυτή, ο Τραμπ δεν θα εγκαταλείψει προς το παρόν τη στρατιωτική συνεργασία των Αμερικανών με τις Κουρδικές ομάδες που συνδέονται με το PKK στη Συρία, προς μεγάλη δυσαρέσκεια της τουρκικής πλευράς. Αυτή η συνεργασία με τους Κούρδους χρησιμεύει ως φραγμός για την ασφάλεια του Ισραήλ και κατά του Ιράν.



Ο Σεντάτ Εργκίν αρθρογράφος της Χουριέτ προβλέπει πιθανή τη στροφή του Τραμπ προς πολιτικές που διαφέρουν από την παραδοσιακή αμερικανική στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ και αυτό ισχυρίζεται θα έχει άμεσες συνέπειες για την Τουρκία, ως χώρα εντός του δυτικού συστήματος ασφαλείας. Ομοίως, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σχέση του με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα είναι τι είδους πολιτική θα ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ουκρανικό.



Όλες αυτές οι εξελίξεις απασχολούν πρωτίστως την Τουρκία. Μπορούμε λέει ο Εργκίν, να κάνουμε παρόμοιες παρατηρήσεις στο πλαίσιο των πολιτικών του Τραμπ απέναντι στη Μέση Ανατολή. Είναι αδύνατον οι αλλαγές πολιτικής έναντι του Ισραήλ και του Ιράν να μην επηρεάσουν την Τουρκία ως περιφερειακή χώρα. Για παράδειγμα, η «λευκή επιταγή» του Τραμπ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της επιθετικότητας του Ισραήλ σε επίπεδο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε σήμερα συμπληρώνει ο Ερνγκίν και όπως όλοι στην Τουρκία, περιμένει τις πρώτες κινήσεις του Τραμπ για να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα.

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.