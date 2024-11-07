Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα με στόχο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν σήμερα στην είσοδο της Σιδώνας, στον νότιο Λίβανο, κατά το οποίο τραυματίστηκαν πέντε κυανόκρανοι, σύμφωνα με την UNIFIL, καθώς και τρεις Λιβανέζοι στρατιώτες.

Το πλήγμα «του Ισραηλινού εχθρού είχε στόχο ένα αυτοκίνητο και προκάλεσε τον θάνατο τριών επιβαινόντων», διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

Σημειώθηκε «κατά τη διέλευση μιας φάλαγγας οχημάτων της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) σε οδόφραγμα του στρατού», που ελέγχει τη βόρεια είσοδο της Σιδώνας, διευκρίνισε.

Σε μια ανακοίνωση, η UNIFIL διευκρίνισε πως πέντε κυανόκρανοι "τραυματίστηκαν ελαφρά".

«Η φάλαγγα οχημάτων της UNIFIL στην οποία βρίσκονταν κυανόκρανοι που έχουν φθάσει πρόσφατα στον νότιο Λίβανο, περνούσε από τη Σιδώνα όταν πλήγμα drone σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση», πρόσθεσε.

Ο στρατός διευκρίνισε πως επρόκειτο για κυανόκρανους από τη Μαλαισία.

Η UNIFIL, που έχει αναπτυχθεί νοτιότερα, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, κάλεσε όλες τις πλευρές «να αποφεύγουν ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ειρηνευτές ή αμάχους».

Τρεις Λιβανέζοι στρατιώτες που υπηρετούσαν στο οδόφραγμα που ελέγχει την είσοδο της Σιδώνας τραυματίστηκαν επίσης, σύμφωνα με τον στρατό.

Ανταποκριτής του AFP επί τόπου είδε το απανθρακωμένο όχημα που τέθηκε στο στόχαστρο, σε απόσταση μερικών μέτρων από το οδόφραγμα.

Οι κυανόκρανοι που τραυματίστηκαν έλαβαν φροντίδα για τα τραύματά τους επί τόπου, ενώ ένα από τα οχήματα που τους μετέφεραν έφερε σημάδια από θραύσματα οβίδας, Η φάλαγγα της UNIFIL περιελάμβανε πολλά οχήματα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο μεταξύ, μία γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα που είχε στόχο ένα αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βηρυτό με την κοιλάδα Μπεκάα και τη Συρία, δήλωσε λιβανική πηγή ασφαλείας.

Η πηγή που ζήτησε ανωνυμία διευκρίνισε πως ένας άνδρας ο οποίος βρισκόταν στο αυτοκίνητο τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, «εχθρικό drone έθεσε στο στόχαστρο ένα αυτοκίνητο στην Αράγια» στα περίχωρα της Βηρυτού και ο δρόμος αποκλείστηκε.

Φωτογράφος του AFP είδε ένα απανθρακωμένο αυτοκίνητο και ένα άλλο που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές στον αυτοκινητόδρομο αυτό που συνδέει τη Βηρυτό με τη Δαμασκό, διά μέσου του Όρους Λίβανος, και της ανατολικής κοιλάδας Μπεκάα.

Είναι η τέταρτη φορά σε δύο εβδομάδες κατά την οποία πλήγματα εξαπολύονται σε αυτόν τον πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο.

Στις 31 Οκτωβρίου, αυτοκίνητο στοχοθετήθηκε στο ύψος της Αράγια και ο οδηγός του σκοτώθηκε.

Την προηγουμένη, ένα φορτηγάκι της Χεζμπολάχ που μετέφερε όπλα και πυρομαχικά τέθηκε στο στόχαστρο στην Καχάγιε, ένα χωριό κοντά στην Αράγια.

Στις 24 Οκτωβρίου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στον ίδιο αυτοκινητόδρομο.

Σε μια ανακοίνωση οι δήμοι της Αράγια και της Καχάγε, που είναι δύο χριστιανικά χωριά, είχαν «καταγγείλει τη χρησιμοποίηση διεθνών διαδρομών για τη μεταφορά ενόπλων και όπλων, που θέτει σε κίνδυνο αθώους».

Είχαν ζητήσει από τον λιβανικό στρατό να λάβει μέτρα προκειμένου να θέσει τέλος σε αυτήν.

Πηγή: skai.gr

