Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παρίσι: Στις φλόγες εστιατόριο στο κέντρο της πόλης - Video

Το κίνημα «Μπλοκάρετε τα Πάντα» φαίνεται να αποκτά τεράστια δυναμική, υποχρεώνοντας πάνω από 80.000 αστυνομικούς να βρίσκονται στους δρόμους της Γαλλίας

Paris

Από το πρωί της Τετάρτης, η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ευρύτατου κύματος διαδηλώσεων υπό το σύνθημα «Block Everything» («Μπλοκάρετε τα Πάντα»), σε ένδειξη κατά της κυβερνητικής πολιτικής και των προτεινόμενων μέτρων λιτότητας.

Στο Παρίσι οι δρόμοι έχουν γεμίσει διαδηλωτές και πριν από λίγο ένα εστιατόριο στο κέντρο της πόλης τυλίχθηκε στις φλόγες:

Η πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσε αμέσως στο σημείο, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα πλήθη από το σημείο.

Οι κινητοποιήσεις συνέπεσαν με την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Σεμπαστιέν Λεκορνού, ο πέμπτος πρωθυπουργός της προεδρίας Μακρόν μέσα σε μόλις δύο χρόνια, προσδίδοντας στο κλίμα μια ιδιαίτερα εκρηκτική διάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία ΠΑΡΙΣΙ επεισόδια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark