Παρίσι: Στις φλόγες εστιατόριο στο κέντρο της πόλης - Video

Από το πρωί της Τετάρτης, η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ευρύτατου κύματος διαδηλώσεων υπό το σύνθημα «Block Everything» («Μπλοκάρετε τα Πάντα»), σε ένδειξη κατά της κυβερνητικής πολιτικής και των προτεινόμενων μέτρων λιτότητας.

Στο Παρίσι οι δρόμοι έχουν γεμίσει διαδηλωτές και πριν από λίγο ένα εστιατόριο στο κέντρο της πόλης τυλίχθηκε στις φλόγες:

Un restaurant est en feu à Châtelet les Halles à Paris à la suite des tensions.#BloquonsTout #10septembre pic.twitter.com/lssYrhlzK0 — Luc Auffret (@LucAuffret) September 10, 2025

Η πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσε αμέσως στο σημείο, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα πλήθη από το σημείο.

Οι κινητοποιήσεις συνέπεσαν με την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Σεμπαστιέν Λεκορνού, ο πέμπτος πρωθυπουργός της προεδρίας Μακρόν μέσα σε μόλις δύο χρόνια, προσδίδοντας στο κλίμα μια ιδιαίτερα εκρηκτική διάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.