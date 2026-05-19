Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πολλές βολιβιανές τράπεζες στη Λα Πας έκλεισαν προσωρινά τα υποκαταστήματά τους λόγω των επεισοδιακών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.

Οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν εργατικά συνδικάτα, ανθρακωρύχους, αγρότες και εκπαιδευτικούς που ζητούν από τον πρόεδρο Ροδρίγο Πας να τερματίσει την πολιτική λιτότητας και να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, με πολλούς διαδηλωτές να απαιτούν την παραίτησή του.

Οι τράπεζες Banco Nacional de Bolivia, Banco de Crédito de Bolivia, Banco Económico και Banco Unión προτρέπουν τους πελάτες να χρησιμοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες και ΑΤΜ, ενώ η λειτουργία των υποκαταστημάτων αναμένεται να επανέλθει μετά τη διακοπή των επεισοδίων.

Αρκετές βολιβιανές τράπεζες έκλεισαν προσωρινά τα υποκαταστήματά τους στη Λα Πας, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας εν μέσω των επεισοδιακών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη διοικητική πρωτεύουσα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η απόφαση ελήφθη καθώς κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις εργατικών συνδικάτων, ανθρακωρύχων, αγροτών και εκπαιδευτικών, που ζητούν από τον πρόεδρο Ροδρίγο Πας να εγκαταλείψει την πολιτική λιτότητας και να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους διαβίωσης. Πολλοί διαδηλωτές αξιώνουν την παραίτηση του προέδρου.

Η Banco Nacional de Bolivia (BNB), η Banco de Crédito de Bolivia (BCP), η Banco Económico και η κρατική Banco Unión έκλεισαν υποκαταστήματά τους στο κέντρο της Λα Πας, καλώντας τους πελάτες τους να αρκεστούν προσωρινά σε διαδικτυακές υπηρεσίες (e-banking) και στις συναλλαγές μέσω ATM. Υπάλληλοι τραπεζών δήλωσαν στο Reuters πως η λειτουργία των υποκαταστημάτων θα επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς μόλις καταλαγιάσουν οι επεισοδιακές διαδηλώσεις.

Εδώ και δύο εβδομάδες η κυκλοφορία στη Λα Πας έχει παραλύσει εξαιτίας των οδοφραγμάτων που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης, προκαλώντας ελλείψεις σε καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

