H Χαμάς θέλει να απελευθερώνει τον Ισραηλινοαμερικανό Ίνταν Αλεξάντερ

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε απόψε ότι θα απελευθερώσει τον Ισραηλινοαμερικανό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ, 21 ετών, ο οποίος κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Αλεξάντερ είναι ο μοναδικός από τους ομήρους που κρατά ακόμη η οργάνωση και έχει την αμερικανική υπηκοότητα.

Η απελευθέρωσή του εντάσσεται στις προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα και για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, πρόσθεσε η Χαμάς.

Νωρίτερα, ένα στέλεχος της οργάνωσης, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι η Χαμάς και οι ΗΠΑ είχαν απευθείας συνομιλίες στην Ντόχα με αντικείμενο την εκεχειρία τη Γάζα, την ανταλλαγή κρατουμένων (τους Ισραηλινούς ομήρους με Παλαιστίνιους φυλακισμένους) και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ένας δεύτερος εκπρόσωπος της οργάνωσης είπε ότι «επιτεύχθηκε πρόοδος» σε όλα τα θέματα και ιδίως σε ό,τι αφορά τον Ίνταν Αλεξάντερ και την κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: skai.gr

