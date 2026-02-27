Ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία ΗΠΑ στο Ισραήλ - Νέες φωτογραφίες από τα F-22 στη βάση Ovda

Ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Ισραήλ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες που δείχνουν τα αμερικανικά F-22 στην αεροπορική βάση Ovda στο Ισραήλ.

Στην πρώτη από τις δύο παρακάτω φωτογραφίες, φαίνονται τα αμερικανικά F-22 να τροχοδρομούν στην αεροπορική βάση Ovda. Σύμφωνα με πληροφορίες, 12 αεροσκάφη βρίσκονται ήδη στη αεροπορική βάση και αναμένονται ακόμη 13 σήμερα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος της Μπερ Σεβά ανακοίνωσε ότι ανοίγουν τα καταφύγια της πόλης.

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έφτασε στο Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές του να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Mike Huckabee είπε στο προσωπικό της πρεσβείας ότι όποιος θέλει να φύγει, «να το κάνει ΣΗΜΕΡΑ».

Το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αν δεχθεί επίθεση, ενώ και το Ισραήλ ενδέχεται να εμπλακεί σε τυχόν στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

