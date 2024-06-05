Λογαριασμός
Boeing: Επιτυχής εκτόξευση της κάψουλας Starliner με δύο αστροναύτες της NASA - Δείτε βίντεο

Προορισμός των αστροναυτών της NASA είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός

Starliner

Επιτυχής, και θεαματική, ήταν την Τετάρτη, στις 5:52 μ.μ (ώρα Ελλάδας), η εκτόξευση της κάψουλας Starliner με δύο αστροναύτες της NASA. Χρησιμοποιήθηκε πύραυλος Atlas V. 

Ήταν η τρίτη προσπάθεια εκτόξευσης για τους πιλότους της NASA, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στην κάψουλα με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η NASA προσέλαβε την Boeing και τη SpaceX μετά την απόσυρση των διαστημικών λεωφορείων για τη μεταφορά αστροναυτών από και προς τον διαστημικό σταθμό. 

