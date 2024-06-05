Επιτυχής, και θεαματική, ήταν την Τετάρτη, στις 5:52 μ.μ (ώρα Ελλάδας), η εκτόξευση της κάψουλας Starliner με δύο αστροναύτες της NASA. Χρησιμοποιήθηκε πύραυλος Atlas V.



Ήταν η τρίτη προσπάθεια εκτόξευσης για τους πιλότους της NASA, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στην κάψουλα με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).



Η NASA προσέλαβε την Boeing και τη SpaceX μετά την απόσυρση των διαστημικών λεωφορείων για τη μεταφορά αστροναυτών από και προς τον διαστημικό σταθμό.

Starliner to the stars! ✨



At 10:52am ET, @BoeingSpace #Starliner lifted off on a @ULALaunch Atlas V for the first time with @NASA_Astronauts aboard. This Crew Flight Test aims to certify the spacecraft for routine space travel to and from the @Space_Station. pic.twitter.com/WDQKOrE5B6 June 5, 2024

LIVE: We're launching a new ride to the @Space_Station! @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams are scheduled to lift off on @BoeingSpace's #Starliner Crew Flight Test, riding aboard a @ULALaunch Atlas V rocket, at 10:52am ET (1452 UTC). https://t.co/4fm8GEfZNs — NASA (@NASA) June 5, 2024

Πηγή: skai.gr

