Μια νέα στρατηγική λανσάρει αυτό το μήνα η CIA προκειμένου να πείσει δυσαρεστημένους Κινέζους αξιωματούχους να κατασκοπεύσουν για χάρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγκεκριμένα, δημιούργησε δύο βίντεο χολιγουντιανού επιπέδου στα οποία προβάλλονται οι διαιρέσεις εντός της κυβέρνησης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ και προσφέρουν οδηγίες για το πώς να επικοινωνήσουν ανώνυμα με τη CIA.

Συγκεκριμένα, το ένα βίντεο υπογραμμίζει τις τεράστιες ανισότητες στον πλούτο μεταξύ της εργατικής τάξης της Κίνας και των ελίτ του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ένα άλλο απεικονίζει πώς κορυφαία στελέχη του κόμματος εξαφανίζονται ξαφνικά. Τα βίντεο, που αφηγούνται στα μανδαρινικά και δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν μέρος της νέας στρατηγικής της CIA για την στρατολόγηση πιθανών ξένων πρακτόρων εξ' αποστάσεως.

Πρόκειται για μια στρατηγική που έχει ήδη αποδώσει καρπούς στη Ρωσία, λένε αξιωματούχοι της CIA. Η υπηρεσία κατασκοπείας δημοσίευσε το 2023 παρόμοια βίντεο με στόχο τη στρατολόγηση Ρώσων που ήταν δυσαρεστημένοι με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αξιωματούχοι της CIA λένε ότι έχουν στοιχεία ότι τα μηνύματά τους που απευθύνονται στην Κίνα προβάλλονται εκεί, παρά την αυστηρή λογοκρισία στο διαδίκτυο.

Αλλά τα βίντεο αναδεικνύουν επίσης το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η CIA, την ανάγκη της για περισσότερους κατασκόπους. Οι παραδοσιακές τακτικές της ανθρώπινης κατασκοπείας, ολοένα και περισσότερο, δεν λειτουργούν, λένε νυν και πρώην αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Η στρατολόγηση νέων πρακτόρων έχει μειωθεί κατά διψήφια ποσοστά από το 2019, δήλωσε ένας πρώην αξιωματούχος.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η συλλογή ανθρώπινων πληροφοριών δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι», δήλωσε ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, κατά την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού του στη Γερουσία τον Ιανουάριο.

Νυν αξιωματούχοι και πρώην κατάσκοποι λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να υποκαθιστά μια καλά τοποθετημένη ανθρώπινη πηγή για να διεισδύσει σε μέρη όπου δεν μπορεί να φτάσει μια τηλεφωνική παρακολούθηση ή ένας δορυφόρος, να επιβεβαιώσει αποσπασματικές πληροφορίες ή να παράσχει πληροφορίες για τις προθέσεις αντίπαλων ηγετών όπως ο Σι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η κατασκοπεία - τόσο για τη CIA όσο και για τις εχθρικές υπηρεσίες πληροφοριών - δέχτηκε ένα μεγάλο πλήγμα από την πανδημία του κορωνοϊού αφού εκείνη την περίοδο αξιωματικοί της CIA περιορίστηκαν στην ικανότητά τους να στοχεύουν και να στρατολογούν νέες πηγές. Η συνάντηση ακόμη και με αξιόπιστες μακροχρόνιες πηγές γινόταν με δυσκολία.

Η CIA αντιμετωπίζει μια μακροπρόθεσμη απειλή από ένα φαινόμενο γνωστό ως πανταχού παρούσα τεχνική επιτήρηση ή αλλιώς UTS. Οι αξιωματικοί της CIA και οι ξένοι πράκτορές τους πρέπει τώρα να πλοηγηθούν σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα συσκευών επιτήρησης και παρακολούθησης που αμφισβητεί την ικανότητά τους να κρατούν κρυφή την πραγματική τους ταυτότητα και μυστικές τις συναντήσεις τους. Τα ενοχοποιητικά δεδομένα μπορούν να ζουν για πάντα στο διαδίκτυο, δήλωσε ο Γκλεν Τσάφετζ, πρώην αξιωματικός της CIA που διετέλεσε ο πρώτος επικεφαλής της εμπορικής και επιχειρησιακής τεχνολογίας της υπηρεσίας.

«Πρέπει να είσαι τέλειος τώρα, για να είσαι μυστικός... τέλειος για πάντα, πριν από οποιαδήποτε επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και για πάντα μετά», είπε ο Τσάφετζ.

Όλο και περισσότερο, πολλά από αυτά που πρέπει να γνωρίζουν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν είναι καθόλου μυστικά, αλλά δημοσιοποιούνται με τη μορφή ροών κοινωνικής δικτύωσης, εμπορικών δεδομένων και άλλων μορφών πληροφοριών «ανοιχτού κώδικα». Ωστόσο, η ανθρώπινη νοημοσύνη, ή HUMINT, εξακολουθεί να αποτελεί ένα κρίσιμο, αν και συρρικνούμενο, κομμάτι της πίτας, δήλωσαν νυν και πρώην αξιωματούχοι.

Τα νέα για τη CIA δεν είναι όμως όλα δυσάρεστα. Οι αντίπαλοι της υπηρεσίας πρέπει να λειτουργούν στο ίδιο περιβάλλον με αισθητήρες που λειτουργούν και οι Αμερικανοί πράκτορες. «Αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο και τους Κινέζους και τους Ρώσους, επειδή συνεχώς συλλαμβάνονται», δήλωσε ένας πρόσφατα συνταξιοδοτημένος αξιωματικός της CIA.

Ωστόσο, η προχειρότητα στη βιασύνη της κυβέρνησης να περικόψει κυβερνητικές υπηρεσίες ενδεχομένως υπονόμευσε χρόνια έργου της CIA.

Πηγή: skai.gr

