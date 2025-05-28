Νέο βίντεο από τη στιγμή που ο 53χρονος άνδρας εισέρχεται με το αυτοκίνητο στην παρέλαση της Λίβερπουλ σπέρνοντας τον τρόμο στους οπαδούς που πανικοβλημένοι προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Το υλικό από το κλειστό κύκλωμα δείχνει άτομα από το γεμάτο πλήθος να προσπαθούν να απομακρυνθούν, καθώς το όχημα ορμάει πάνω στους οπαδούς.

Κλάματα ακούγονται από το πλήθος, προτού η αστυνομία και μέλη του κοινού αρχίσουν να κυνηγούν το αυτοκίνητο.

Η αστυνομία συνεχίζει να ανακρίνει έναν 53χρονο άνδρα που συνελήφθη για το περιστατικό και φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Ο δρόμος όπου συνέβη άνοιξε ξανά.

New CCTV, obtained by 5 News, shows the moment a car is driven into crowds at Liverpool's victory parade.



A 53-year-old man is being held on suspicion of attempted murder, dangerous driving and drug driving.

79 people were injured and seven are still in hospital. pic.twitter.com/ulC2y7mqlW — Channel 5 News (@5_News) May 28, 2025

Ο ύποπτος κρατείται ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ πιστεύει ότι το όχημα που χτύπησε πεζούς στην οδό Γουότερ τη Δευτέρα ακολούθησε ένα ασθενοφόρο που παρείχε βοήθεια σε κάποιον που υπέστη καρδιακή προσβολή, μετά την προσωρινή άρση του οδοφράγματος.

Η επικεφαλής επιθεωρήτρια της αστυνομίας Κάρεν Τζάουντριλ δήλωσε ότι 65 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά τη σύγκρουση.

Στο παρακάτω βίντεο απεικονίζεται καρέ-καρέ η πορεία του αυτοκινήτου.

Πηγή: skai.gr

