Γυναίκα διαλύει γκισέ αεροπορικής εταιρίας γιατί έχασαν την κράτησή της (βίντεο)

Αν ταξιδεύετε συχνά, δεν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να μην σας έχει τύχει κάποια «στραβή» με τα εισιτήρια, την ώρα αναχώρησης κτλ. Συνήθως οι περισσότεροι αντιμετωπίζουμε τις αναποδιές με απογοήτευση και νεύρα, τα οποία όμως συγκρατούμε και στην πορεία υποχωρούν.

Μια γυναίκα από το Μεξικό όμως δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον θυμό της, όταν οι υπάλληλοι της αεροπορικής εταιρίας στην οποία είχε κλείσει εισιτήριο της είπαν ότι δεν βρίσκουν την κράτησή της και δεν της έδιναν το εισιτήριο που είχε πληρώσει.

Woman goes berserk at Mexican airport ticket counter after the airline declined her refund https://t.co/1Mv3BCLmW6 pic.twitter.com/koDrFam2So

Μάλιστα, ο υπάλληλος στον γκισέ της Volaris της είπε να επικοινωνήσει με το ταξιδιωτικό πρακτορείο προκειμένου να πάρει τα χρήματά της πίσω.

Τότε, η 56χρονη María Guadalupe κατέστρεψε ολοσχερώς το γκισέ εισιτηρίων, σπάζοντας τις οθόνες και τα πληκτρολόγια, ενώ οι υπάλληλοι και οι άλλοι επιβάτες παρακολουθούσαν αποσβωλομένοι.

Travel meltdown! Woman goes berserk at Mexican airport ticket counter after airline declined to issue a refund when her reservation went missing from the system



María Guadalupe destroyed a Volaris ticket counter at Mexico City International Airport moments after her reservation… pic.twitter.com/gezAFIIKeC