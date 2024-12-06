Ο Όμιλος Μέσων Ενημέρωσης Guardian (GMG) και ο ιδιοκτήτης του, το Scott Trust, συμφώνησαν να πωλήσουν την εφημερίδα The Observer, την παλαιότερη κυριακάτικη έκδοση στον κόσμο, στη νεοφυή επιχείρηση Tortoise Media, όπως ανέφεραν σήμερα οι δύο όμιλοι.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας το Scott Trust θα αποκτήσει επίσης μειοψηφικό μερίδιο στην Tortoise και ένας εκπρόσωπος θα συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Tortoise, αλλά και στη συντακτική επιτροπή, ανέφερε η Tortoise.

Η Tortoise έχει συγκεντρώσει 25 εκατομμύρια στερλίνες για να επενδύσει στην "ανανέωση του Observer", ανέφερε.

Την Tortoise Media ίδρυσε το 2019 ο Τζέιμς Χάρντινγκ, ένας πρώην διευθυντής της εφημερίδας Times και του BBC News, μαζί με τον Μάθιου Μπαρζούν, πρώην πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.