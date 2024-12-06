Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στην έκδοση μίας σπάνιας «κόκκινης προειδοποίησης» για σφοδρότατους ανέμους στην παράκτια Ουαλία και νοτιοδυτική Αγγλία προέβη το Μετεωρολογικό Γραφείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς αναμένεται από τον Ατλαντικό η καταιγίδα Ντάρα.

Η προειδοποίηση θα είναι σε ισχύ από τις 3 τα ξημερώματα τοπική του Σαββάτου ως τις 11 το πρωί της ίδιας ημέρας.

Όπως αναφέρεται, προβλέπονται άνεμοι ταχύτητας 145 χιλιομέτρων την ώρα που αναμένεται να προξενήσουν σημαντικά προβλήματα αλλά και να δημιουργήσουν κινδύνους για απώλεια ανθρώπινης ζωής λόγω των αντικειμένων που θα παρασυρθούν.

Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρότατους ανέμους έχει εκδώσει και η μετεωρολογική υπηρεσία στην Ιρλανδία, με ισχύ από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Υποδεέστερες πορτοκαλί και κίτρινες προειδοποιήσεις για ανέμους καλύπτουν τη Βόρεια Ιρλανδία, την υπόλοιπη δυτική ακτή της Αγγλίας και περιοχές της Σκωτίας.

Ορισμένες περιοχές της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας καλύπτονται επιπλέον από προειδοποίηση για βροχοπτώσεις. Μεταξύ αυτών και κωμοπόλεις και χωριά που επλήγησαν πρόσφατα από την καταιγίδα Bert, η οποία προκάλεσε υπερχείλιση ποταμών και εκτεταμένες πλημμύρες.

Πηγή: skai.gr

