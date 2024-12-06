Ο Αντρέ Ιβάν και η σύζυγός του μετακόμισαν σε χωριό της Ουγγαρίας από την ανατολική Γερμανία πριν από λίγους μήνες, λόγω των υψηλών φόρων και την αίσθηση ότι η μετανάστευση τους είχε μετατρέψει σε «πολίτες δεύτερης κατηγορίας».

Ο Ιβάν, 55 ετών, αγόρασε μια έκταση γης το 1998 στο Σολοσγκιορόκ κοντά στη λίμνη Μπάλατον –που κάποτε ήταν αγαπημένος προορισμός για τους Γερμανούς της πρώην Ανατολικής και της πρώην Δυτικής Γερμανίας υπό κομμουνιστικό καθεστώς— σχεδιάζοντας να αποσυρθεί κάποια στιγμή εκεί ως συνταξιούχος. Ωστόσο, οι πρόσφατες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στη Γερμανία επίσπευσαν την κίνηση αυτή, δήλωσε.

Χιλιάδες Γερμανοί, κυρίως συνταξιούχοι, εγκαταστάθηκαν στην Ουγγαρία τα τελευταία χρόνια, χάρη στο φθηνό κόστος στέγασης και ζωής. Αλλά τώρα υπάρχει ένα ακόμα θέλγητρο για κάποιους, όπως λένε οι ίδιοι οι απόδημοι και πολιτικοί αναλυτές -– η σκληρή, αντιμεταναστευτική πολιτική του δεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, που αναπαράγεται ευρέως σε ομάδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ασχολούνται με τον εκπατρισμό.

«Με τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί…με την προσφυγική κρίση της Άνγκελα Μέρκελ του 2015, μπορείς να δεις την κατάσταση να χειροτερεύει χρόνο με τον χρόνο», δήλωσε ο Ιβάν, που εργάστηκε ως επιβλέπων σε κατασκευαστικά έργα.

«Είχες κάπως την αίσθηση ότι ήσουν πολίτης δεύτερης κατηγορίας – υπήρχες μόνο για να εργάζεσαι και να πληρώνεις».

Η πρώην καγκελάριος Μέρκελ άνοιξε τα σύνορα της Γερμανίας το 2015 σε πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες, πολλοί εκ των οποίων Σύροι, που ήθελαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια.

Τα σχόλια του Ιβάν απηχούν αυτά δεξιών influencers και του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) που έχει σημειώσει σειρά εκλογικών επιτυχιών κυρίως στο φτωχότερο, λιγότερο ποικιλόμορφο, ανατολικό κομμάτι της χώρας, με την αντίληψη ότι η Γερμανία κατακλύζεται από μετανάστες και δεν μπορεί πλέον να ελέγξει την κατάσταση.

Η γερμανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι οι μετανάστες έχουν ζωτικό ρόλο για το εργατικό δυναμικό και την οικονομία, αν και έχει δεσμευθεί να υιοθετήσει πιο αυστηρή γραμμή για τις παράτυπες αφίξεις.

Αντιλήψεις και απογοήτευση

Το 2022, περίπου 22.100 Γερμανοί ζούσαν στην Ουγγαρία. Οι αριθμοί που αφορούν τις αφίξεις έφθασαν στο αποκορύφωμά τους το 2021 όταν ήλθαν 4.036 Γερμανοί, σύμφωνα με επίσημα ουγγρικά στοιχεία. Περίπου οι μισοί εξ αυτών είναι 60 ετών και άνω.

«Γι αυτούς η Ουγγαρία είναι μια ασφαλής χώρα», δήλωσε η Μόνικα Βαράντι, κοινωνιολόγος στο ουγγρικό Κέντρο Οικονομικών και Περιφερειακών Μελετών HUN-REN, που ερεύνησε τις νέες αφίξεις. «Εδώ μπορούν να ζήσουν σχετικά φθηνότερα, να βρουν στέγη και (λένε ότι) δεν υπάρχουν μετανάστες…Θεωρούν ότι η κατάσταση στη Γερμανία συνιστά κρίση».

Οι αφίξεις στην Ουγγαρία αντισταθμίζονται από τους εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγρους που ακολούθησαν την αντίθετη κατεύθυνση για να σπουδάσουν ή για να εργαστούν στην ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, και δεν έχει σημειωθεί αύξηση στη συνολική μετανάστευση από τη Γερμανία.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ουγγαρία είναι ασφαλέστερη από τη Γερμανία: τα ποσοστά εγκληματικότητας είναι συγκρίσιμα και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ουγγαρία -που απέχει πολύ από το να είναι μια χώρα με περισσότερο ευτυχισμένους ανθρώπους- καταγράφει μαζί με τη Γερμανία κάποια από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη ποσοστά ικανοποίησης των πολιτών με τη ζωή τους.

Οι πιο ηλικιωμένοι συχνά πηγαίνουν σε πιο ζεστές χώρες, όπου οι συντάξεις τους αρκούν να τους καλύψουν περισσότερες ανάγκες.

Αλλά η εικόνα της Ουγγαρίας, που προωθείται από την κυβέρνησή της και αναπαράγεται ευρέως στα ακροδεξιά μέσα ενημέρωσης της Ευρώπης -ότι αντιτίθεται στον υποτιθέμενο υπέρ της μετανάστευσης φιλελευθερισμό των Δυτικοευρωπαίων- ίσως αποτελεί επιπλέον θέλγητρο, δήλωσε ο Κριστόφ Τζομπάτι, ανθρωπολόγος στο πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου.

Φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης έχουν χαιρετίσει την άφιξη Γερμανών εμιγκρέδων ως επιτυχία της Ουγγαρίας, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Υπάρχει ένα φάσμα δυνάμεων που προσελκύουν κόσμο στην Ουγγαρία ή τους στρέφουν μακριά από τη Γερμανία, και μεταξύ αυτών των δυνάμεων, ο κόσμος πράγματι δηλώνει ότι δεν του αρέσουν οι μεταναστευτικές πολιτικές στη Γερμανία», δήλωσε.

Η πανδημία, ο πόλεμος και η μετεγκατάσταση για οικονομικούς λόγους έχουν εντείνει την αίσθηση αβεβαιότητας των πολιτών, τροφοδοτώντας την επιθυμία να επιδιώξουν την ασφάλεια που έχουν φανταστεί, πρόσθεσε ο Νίκολας Λέλε από το γερμανικό αντιρατσιστικό ινστιτούτο Antonio Amadeu Foundation.

Ο Γιούργκεν Βίχερτ, από το Ερζγκεμπίργκε της ανατολικής Γερμανίας, μετακόμισε στην Ουγγαρία τον Αύγουστο στη μικρή πόλη Γκιενέσντιας στη λίμνη Μπάλατον. Ήθελε να είναι κοντά στη Γερμανία, να μπορεί να πηγαίνει εκεί με αυτοκίνητο.

Ο Βίχερτ συμμερίζεται τις συντηρητικές πολιτικές του Ορμπάν και χάρηκε με τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές. «Βλέπω με πολύ επικριτικό τρόπο τις εξελίξεις στη Γερμανία. Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να τα πηγαίνουν υπερβολικά καλά. Και μόνο όταν η οικονομία βυθιστεί περαιτέρω, όταν η κατάσταση της μεσαίας τάξης επιδεινωθεί και πάλι, τότε ίσως θα υπάρξει μια αναθεώρηση και τότε μπορεί επίσης να υπάρξει μια αλλαγή, όπως γίνεται τώρα στην Αμερική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

