Η Συρία πιέζει τη Ρωσία για αποζημίωση εν μέσω συνομιλιών για τις ρωσικές βάσεις

Η νέα κυβέρνηση της Συρίας πίεσε τη Ρωσία για αποζημίωση κατά τη διάρκεια των πρώτων συνομιλιών της με αντιπροσωπεία του Κρεμλίνου μετά την απομάκρυνση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Ο διάλογος υπογράμμισε τον ρόλο της Ρωσίας στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης με τον συριακό λαό μέσω συγκεκριμένων μέτρων όπως η αποζημίωση, η ανοικοδόμηση και η ανάκαμψη», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση για τις συνομιλίες στη Δαμασκό με τον Ρώσο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ. «Η νέα κυβέρνηση τόνισε επίσης ότι η αποκατάσταση των σχέσεων πρέπει να αντιμετωπίσει τα λάθη του παρελθόντος».

Η ανακοίνωση δεν εξηγεί ποια μορφή αποζημίωσης ζητά η Συρία από τη Ρωσία. Ο Μπογκντάνοφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Τρίτης εποικοδομητικές αν και «κατανοούμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση», μετέδωσε η υπηρεσία ειδήσεων Interfax.

Η ανακοίνωση της Συρίας δεν έκανε καμία αναφορά σε δύο βασικές ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία, τις οποίες το Κρεμλίνο επιθυμεί απεγνωσμένα να διατηρήσει. Ο Μπογκντάνοφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπήρξε πρόοδος στο θέμα και ότι απαιτούνται περαιτέρω διαπραγματεύσεις, μετέδωσε η ρωσική υπηρεσία ειδήσεων Tass.

Οι στρατιωτικές βάσεις -ένα ναυτικό λιμάνι στην Ταρτούς και ένα αεροδρόμιο στο Χμεϊμίμ- έχουν επιτρέψει στη Μόσχα να προβάλει την επιρροή της στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η απώλειά τους θα αποτελούσε σημαντικό στρατηγικό πλήγμα, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει εγκλωβισμένος σε κλιμακούμενη αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους τους σχεδόν τρία χρόνια αφότου διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ταρτούς είναι ο μοναδικός ρωσικός ναυτικός κόμβος στη Μεσόγειο και η Χμεϊμίμ αποτελεί βασική βάση ανεφοδιασμού για τις δραστηριότητες του Κρεμλίνου σε πολλά μέρη της Αφρικής. Οι διαπραγματεύσεις με τη νέα συριακή κυβέρνηση για τη διατήρησή τους έχουν «κολλήσει», με τις ρωσικές δραστηριότητες στο Χμεϊμίμ να περιορίζονται και δύο μεταγωγικά πλοία να περιμένουν επί εβδομάδες πριν οι Σύροι αξιωματούχοι τους επιτρέψουν να ελλιμενιστούν στο λιμάνι για να απομακρύνουν στρατιωτικό εξοπλισμό, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται πηγή από τη Μόσχα που έχει γνώση της κατάστασης.

Το Κρεμλίνο ήταν νωρίτερα αισιόδοξο ότι θα μπορούσε να πείσει τη Hayat Tahrir Al-Sham, ή HTS, το πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα που ανάγκασε τον περασμένο μήνα τον Άσαντ να εγκαταλείψει τη Συρία, να το αφήσει να παραμείνει στις βάσεις. Η Ρωσία βοήθησε τον Άσαντ να διαφύγει στη Μόσχα καθώς το καθεστώς του κατέρρεε.

Ο Πούτιν διέταξε τον στρατό του να επέμβει στη Συρία για να υποστηρίξει τον Άσαντ το 2015, βοηθώντας να στραφεί ο πόλεμος εναντίον των δυνάμεων των ανταρτών εκείνη την εποχή. Το 2017, η Ρωσία απέκτησε 49ετείς μισθώσεις της βάσης της Ταρτούς και του αεροδρομίου Χμεϊμίμ.

Η Τουρκία, η οποία υποστήριξε τους αντάρτες για την εκδίωξη του Άσαντ και είναι αντίπαλος της Ρωσίας στη Συρία, αντιτίθεται στη συνέχιση της στρατιωτικής παρουσίας της Μόσχας στη χώρα. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι οι νέες συριακές αρχές θα αφήσουν τη Ρωσία να παραμείνει στις βάσεις, αφού ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη έβαλαν στο στόχαστρο δυνάμεις της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της χώρας, δήλωσαν δύο ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι.

Η Τουρκία έχει προσφερθεί να προμηθεύσει τις συριακές ένοπλες δυνάμεις με όπλα και να παράσχει εκπαίδευση. Μεγάλο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας έχει καταστραφεί από τις ισραηλινές επιθέσεις μετά την ανατροπή του Άσαντ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας και της Γαλλίας επισκέφθηκαν τη Συρία αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειές της να οικοδομήσει δεσμούς με τις νέες αρχές και να τις πείσει να περιορίσουν την επιρροή της Ρωσίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ κατέληξαν τη Δευτέρα σε μια προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με έναν οδικό χάρτη για τη σταδιακή χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Συρίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Ορισμένα κράτη της G7 και σύμμαχοι έχουν διερευνήσει τρόπους για να μπορέσει η Συρία να βρει εναλλακτικές λύσεις για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και τροφίμων, ανέφερε το Bloomberg νωρίτερα αυτό το μήνα. Η Ουκρανία έστειλε στη Συρία ένα φορτίο με σιτηρά και υποσχέθηκε περισσότερες παραδόσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης των υπουργών Εξωτερικών και Γεωργίας τον Δεκέμβριο.

