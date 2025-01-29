Αυστραλία: Ένοχα για ανθρωποκτονία μέλη αίρεσης που έκαναν προσευχές αντί να δώσουν ινσουλίνη σε 8χρονη

Δεκατέσσερα μέλη μιας μικρής θρησκευτικής αίρεσης στην Αυστραλία κρίθηκαν ένοχα για την ανθρωποκτονία ενός 8χρονου κοριτσιού, το οποίο πέθανε γιατί δεν του έδωσαν ινσουλίνη για το διαβήτη του, αλλά έκαναν προσευχές για να θεραπευτεί.

Όπως αναφέρει το CNN, ενώ το κοριτσάκι πάλευε για τη ζωή του, τα μέλη της αίρεσης, μεταξύ των οποίων και οι γονείς του, στράφηκαν στο τραγούδι και την προσευχή, κάνοντας αγρυπνία στο κρεβάτι της, ενώ ακόμα και όταν σταμάτησε η αναπνοή της, αναζητούσαν τη θεία παρέμβαση για να αναστηθεί.

Ο γονείς της Ελίζαμπεθ Στρουχς ήταν μεταξύ των μελών της αίρεσης που κρίθηκαν ένοχοι την Τετάρτη μετά από μια δίκη που διήρκησε 9 εβδομάδες στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μπρίσμπεϊν.

Εκδίδοντας τις ετυμηγορίες, ο δικαστής Μάρτιν Μπερνς δήλωσε ότι ο θάνατος της Ελίζαμπεθ ήταν «αναπόφευκτος», γιατί δεν της χορήγησαν ινσουλίνη και δεν ζήτησαν ιατρική βοήθεια, ενώ χαροπάλευε για 6 ημέρες τον Ιανουάριο του 2022.

Και τα 14 μέλη της αίρεσης αρνήθηκαν να δηλώσουν την ενοχή τους.

Στην απόφασή του την Τετάρτη, ο δικαστής τόνισε πως μέχρι το θάνατό της, η Ελίζαμπεθ ήταν ένα «ζωντανό, ευτυχισμένο παιδί» το οποίο «φρόντιζαν με αγάπη... και το λάτρευαν» όλα τα μέλη της εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένων των κατηγορουμένων.

«Ωστόσο, λόγω μιας μοναδικής πίστης στη θεραπευτική δύναμη του Θεού, η οποία, κατά τη γνώμη των γονέων της και των άλλων μελών της εκκλησίας, δεν άφηνε κανένα περιθώριο για προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή ιατρικής φροντίδας ή θεραπείας, στερήθηκε το μοναδικό πράγμα που θα την κρατούσε σίγουρα στη ζωή - την ινσουλίνη», συνέχισε.

Η Ελίζαμπεθ διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1 το 2019 και αλλά πέθανε στις 7 Ιανουαρίου 2022 από διαβητική κετοξέωση, μια επιπλοκή που προκλήθηκε από την έλλειψη ινσουλίνης και ιατρικής θεραπείας για την πάθηση, σύμφωνα με την απόφαση.

Ο πνευματικός ηγέτης της ομάδας Μπρένταν Στίβενς και ο πατέρας του κοριτσιού Τζέισον Στρουχς κατηγορήθηκαν αρχικά για φόνο, αλλά και οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για τη μικρότερη κατηγορία της ανθρωποκτονίας, επειδή ο Μπερνς δεν πείστηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι «γνώριζαν ότι η Ελίζαμπεθ πιθανότατα θα πέθαινε».

Οι ποινές των κατηγορουμένων θα ανακοινωθούν στις 11 Φεβρουαρίου.



Πηγή: skai.gr

