Η Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα εργάτη της που φώναξε στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου σε μονάδα της στο Ντίαρμπορν.

Σύμφωνα με το συνδικάτο UAW, ο εργαζόμενος φώναξε χαρακτηρισμούς όπως "προστάτη παιδεραστών" στον Ντόναλντ Τραμπ και αντέδρασε υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλο.

Η Ford δε εργαζόμενος παραδέχτηκε πάντως ότι φοβάται πως θα τον απολύσουν κι αισθάνεται πως πλέον έχει γίνει «στόχος πολιτικής εκδίκησης»,ν απάντησε στις επικοινωνίες από το Γαλλικό Πρακτορείο σχετικά με το περιστατικό.

Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα εργάτη της που εξύβρισε τον Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου σε μονάδα της, εξαγριώνοντας τον μεγιστάνα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το συνδικάτο εργαζομένων του κλάδου UAW (United Auto Workers).

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο εργαζόμενος στη μονάδα συναρμολόγησης στο Ντίαρμπορν ακούγεται να φωνάζει διάφορα, ιδίως «προστάτη παιδεραστών» στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος τον έβρισε και ύψωσε το μεσαίο του δάχτυλο.

#EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC — TMZ (@TMZ) January 13, 2026

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσανγκ χαρακτήρισε τον εργάτη «παλαβό», «σε παροξυσμό οργής», κι έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε κατά τρόπο «εντελώς προσήκοντα».

Ο Τι Τζέι Σαμπούλα, 40χρονος εργάτης της Ford, επιβεβαίωσε στη Washington Post ότι αυτός φώναξε στον Αμερικανό πρόεδρο και ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα διαρκούσης εσωτερικής έρευνας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Επιβεβαίωσε επίσης πως αναφερόταν στη στενή σχέση που είχαν για χρόνια ο αρχηγός του κράτους και ο Τζέφρι Έπσταϊν. Ο χειρισμός του φακέλου της υπόθεσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις κι επικρίσεις εναντίον του προέδρου Τραμπ, ιδίως στο δικό του πολιτικό στρατόπεδο.

«Δεν μετανιώνω»

Ξεκαθαρίζοντας πως «δεν μετανιώνει» για όσα είπε στον Αμερικανό πρόεδρο, ο εργαζόμενος παραδέχτηκε πάντως ότι φοβάται πως θα τον απολύσουν κι αισθάνεται πως πλέον έχει γίνει «στόχος πολιτικής εκδίκησης», διότι «έφερε σε δύσκολη θέση τον Τραμπ μπροστά στους φίλους του» στη Ford.

Ο κ. Σαμπούλα δηλώνει πολιτικά «ανεξάρτητος», λέει πως δεν ψήφισε ποτέ τον Ντόναλντ Τραμπ, πάντως έχει ψηφίσει άλλους ρεπουμπλικάνους, πάντα σύμφωνα με την Washington Post.

Ο εργάτης «πιστεύει στην ελευθερία της έκφρασης, αρχή που ενστερνιζόμαστε ολόψυχα», ήταν η αντίδραση του συνδικάτου UAW μέσω X· «στεκόμαστε στο πλευρό των μελών μας στην προστασία της φωνής τους στους χώρους εργασίας τους», πρόσθεσε.

Το συνδικάτο υποσχέθηκε να «διασφαλίσει» ότι ο εργαζόμενος θα έχει την προστασία που προβλέπεται στην εταιρική συλλογική σύμβαση εργασίας που διαπραγματεύτηκε με την διεύθυνση της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Οι εργάτες δεν πρέπει ποτέ να υφίστανται χυδαία γλώσσα ή συμπεριφορά από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ», επέμεινε.

Έρανος που οργανώθηκε στον ιστότοπο GoFundMe υπό τον τίτλο «Ο Τι Τζέι Σαμπούλα είναι πατριώτης!» είχε οδηγήσει μέχρι χθες στη συγκέντρωση 350.000 δολαρίων και πλέον.

Το Κογκρέσο ψήφισε για να αναγκάσει την κυβέρνηση Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα ως τη 19η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο το πλήρες υλικό του φακέλου που είχε σχηματίσει η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη για την υπόθεση Έπσταϊν. Ωστόσο, πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης υπέστησαν εκτενή λογοκρισία, ενώ ως τώρα δεν έχει δει το φως παρά λιγότερο από το 1% του υλικού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

