Βόρεια Μακεδονία: Οι δασμοί των ΗΠΑ δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας έκρινε πως οι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας.

Οι δασμοί αυτοί των ΗΠΑ για τη Βόρεια Μακεδονία ανέρχονται στο 33%. Από τις χώρες της περιοχής, οι δασμοί των ΗΠΑ για τη Σερβία ανέρχονται στο 37%. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα επιβαρυνθεί με δασμούς ύψους 35%, ενώ για την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο το ποσοστό περιορίζεται στο 10%.

«Σχετικά με την απόφαση των ΗΠΑ για τους τελωνειακούς δασμούς θεωρούμε πως πρόκειται για μια αναμενόμενη απόφαση, η οποία δεν παρακάμπτει καμία χώρα στον κόσμο - ούτε καν το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκατοντάδες άλλες χώρες» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

«Η απόφαση αυτή δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία μας, ενώ έχουμε και ένα σαφές σχέδιο για το πώς θα προχωρήσουμε.

Οι επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση υπάρχουν ήδη και θα συνεχιστούν σε υψηλό επίπεδο και η κυβέρνηση θα εργαστεί για την εξεύρεση λύσης και την εφαρμογή του σχεδίου.

Αυτό που είναι σημαντικό να σημειωθεί είναι πως δεν χρειάζεται κανένας πανικός, ούτε βιαστικές αντιδράσεις και συμπεράσματα. Πρόκειται για κάτι που έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό από την αμερικανική κυβέρνηση και δεν έχει μείνει καμία χώρα εκτός - ούτε καν οι παλαιότεροι και πιο παραδοσιακοί εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πρόκειται για μια προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης των παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων, κάτι που ήταν απαραίτητο και το οποίο, ενώ τώρα αποτελεί σοκ για κάποιους, για άλλους θα αποτελέσει ευκαιρία», αναφέρεται ακόμη στην ίδια ανακοίνωση.

Οικονομικοί αναλυτές στα Σκόπια σημειώνουν πως οι δασμοί αυτοί των ΗΠΑ δεν θα έχουν άμεσες επιπτώσεις για την οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς η χώρα δεν εξάγει σημαντικά προϊόντα στις ΗΠΑ, όμως, όπως αναφέρουν θα υπάρξουν έμμεσες επιπτώσεις, καθώς θα επηρεαστεί από τους δασμούς των ΗΠΑ για την ΕΕ, μιάς και η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ΕΕ, η οποία αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

