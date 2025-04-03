Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Γαζαίοι αναζητούσαν καταφύγιο σήμερα, καθώς φαίνεται να είναι σε εξέλιξη μια από τις μεγαλύτερες μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμού από την έναρξη του πολέμου, την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται στα ερείπια της πόλης Ράφα, στο πλαίσιο της δημιουργίας «ζώνης ασφαλείας», την οποία ανακοίνωσε μόλις χθες το Ισραήλ.

Μία ημέρα αφού ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να καταλάβουν μεγάλες εκτάσεις του θύλακα, οι ισραηλινές δυνάμεις προωθήθηκαν στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, μια πόλη που αποτελούσε το τελευταίο καταφύγιο για χιλιάδες ανθρώπους που έφυγαν από άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέφερε ότι τουλάχιστον 97 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα τις τελευταίες 24 ώρες. Μεταξύ αυτών ήταν και περίπου 20 άνθρωποι που σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στη Σετζάγια, ένα προάστιο της Πόλης της Γάζας, στον βορρά.

Η Ράφα «τελείωσε, αφανίστηκε» είπε ένας πατέρας επτά παιδιών, ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες που κατέφυγαν από τη Ράφα στο γειτονικό Χαν Γιουνίς. «Γκρεμίζουν ό,τι έμεινε όρθιο από τα σπίτια και τις ιδιοκτησίες» είπε ο άνδρας αυτός μιλώντας μέσω μιας εφαρμογής στο πρακτορείο Reuters. Αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομά του, καθώς φοβάται τυχόν αντίποινα.

Η επίθεση για την κατάληψη της Ράφα είναι μια σημαντική κλιμάκωση του πολέμου που ξανάρχισε τον περασμένο μήνα, αφού το Ισραήλ εγκατέλειψε την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Ιανουάριο.

Η Σετζάγια, στα βόρεια, είναι μία από τις συνοικίες απ’ όπου το Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους να φύγουν. Εκατοντάδες κάτοικοι την εγκατέλειπαν σήμερα, κάποιοι μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους. Πολλοί ήταν πεζοί, άλλοι χρησιμοποιούσαν κάρα που τα έσερναν γαϊδούρια, μηχανάκια ή βανάκια.

«Θέλω να πεθάνω. Αφήστε τους να μας σκοτώσουν, να μας απελευθερώσουν από αυτή τη ζωή. Δεν ζούμε, είμαστε νεκροί», είπε η Ουμ Αέντ Μπαρντάα.

Στο Χαν Γιουνίς, όπου πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό, ο Άντελ Άμπου Φάχερ εξέταζε τις ζημιές στη σκηνή όπου ζει; «Δεν μας έμεινε τίποτα. Μας σκοτώνουν στον ύπνο μας», είπε.

Το Ισραήλ δεν έχει ανακοινώσει τους μακροπρόθεσμους στόχους του για τη ζώνη ασφαλείας την οποία καταλαμβάνουν τώρα οι δυνάμεις του. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι οι στρατιώτες καταλαμβάνουν μια περιοχή την οποία αποκάλεσε «Άξονα Μοράγκ», από το όνομα ενός εγκαταλειμμένου πρώην ισραηλινοί οικισμού μεταξύ της Ράφα και του Χαν Γιουνίς.

Οι Γαζαίοι που επέστρεψαν στα ερείπια των σπιτιών τους κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός διατάχθηκαν να φύγουν από τις κοινότητες στο βόρειο και το νότιο άκρο του θύλακα. Φοβούνται ότι σκοπός του Ισραήλ είναι να τους εκδιώξει επ’ αόριστον από αυτές τις περιοχές, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους, ενώ θα καταλαμβάνει τμήματα της τελευταίας καλλιεργήσιμης γης και κρίσιμες υποδομές ύδρευσης.

Αφού έληξε η πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός, στις αρχές Μαρτίου, χωρίς συμφωνία για την παράτασή της, το Ισραήλ επέβαλε πλήρη αποκλεισμό σε όλα τα προϊόντα για τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, προκαλώντας και πάλι «ανθρωπιστική καταστροφή», όπως την αποκαλούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξάγει έρευνα για τον θάνατο 15 Παλαιστίνιων εργαζομένων σε υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, οι οποίοι βρέθηκαν θαμμένοι σε έναν ρηχό τάφο, κοντά σε οχήματα της Ερυθράς Ημισελήνου, ένα γεγονός που προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία. Ο στρατός λέει ότι στρατιώτες πυροβόλησαν τα οχήματα, πιστεύοντας ότι μετέφεραν μαχητές της Χαμάς.

Ο δεδηλωμένος στόχος του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου είναι να καταστρέψει τη Χαμάς, την οργάνωση που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Όμως, καθώς δεν έγινε καμία προσπάθεια για την εγκατάσταση μιας εναλλακτικής κυβέρνησης, η Χαμάς επέστρεψε στη διοίκηση κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Η οργάνωση κρατά ακόμη 59 Ισραηλινούς ομήρους, κάποιοι εκ των οποίων είναι νεκροί. Το Ισραήλ λέει ότι πρέπει να τους παραδώσει για να δεχτεί να παρατείνει προσωρινά την εκεχειρία, η Χαμάς απαντά ότι θα τους απελευθερώσει μόνο εάν υπάρξει συμφωνία για τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου.

Η ισραηλινή ηγεσία λέει ότι ενθαρρύνεται από τις ενδείξεις ότι στη Γάζα κάποιοι διαμαρτύρονται εναντίον της Χαμάς. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Μπέιτ Λαχία, στη βόρεια Γάζα, την Τετάρτη. Η Χαμάς αποκαλεί τους διαδηλωτές «συνεργάτες» του Ισραήλ.

Κάτοικοι της Ράφα είπαν σήμερα ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού υπάκουσε στην εντολή του Ισραήλ να φύγει από την περιοχή. Όμως ένα πλήγμα στον κεντρικό δρόμο μεταξύ του Χαν Γιουνίς και της Ράφα είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η κυκλοφορία μεταξύ των δύο πόλεων. Περιορισμένη, λόγω των βομβαρδισμών, ήταν και η κυκλοφορία ανθρώπων και οχημάτων στον δυτικό παραλιακό δρόμο, κοντά στο Μοράγκ.

«Κάποιοι έμειναν επειδή δεν ξέρουν πού να πάνε ή κουράστηκαν να τους εκτοπίζουν συνεχώς. Φοβόμαστε ότι μπορεί να σκοτωθούν ή, στην καλύτερη περίπτωση, να τους συλλάβουν», είπε ο Μπάσεμ, ένας κάτοικος της Ράφα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

