Ένα αινιγματικό μήνυμα για τη Γροιλανδία ανήρτησε στην πλατφόρμα X ο Λευκός Οίκος, με τη λεζάντα «πατήστε για να παρακολουθήσετε την κατάσταση». Στην αλληλουχία 4 φωτογραφιών αρχικά φαίνεται μόνο τμήματα ενός χάρτη της Γροιλανδίας έξω από το παράθυρο του Λευκού Οίκουη, μετά ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να κοιτά τον χάρτη (φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί green screen) και μετά φαίνεται... το τραπέζι.

Το μήνυμα προκάλεσε σύγχυση στους χρήστες του X, τόσο οπαδούς όσο και αντιπάλους του Ντόναλντ Τραμπ, με μερικούς να ζητούν τη βοήθεια της... Τεχνητής Νοημοσύνης για να το αποκωδικοποιήσουν. «Τι σημαίνει αυτό;;» διερωτούνταν χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Σύμφωνα με την πρώτη αποκωδικοποίησή του μιμιδίου του Λευκού Οίκου, μια ερμηνεία του, η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να καταδείξει ότι οι ΗΠΑ «κοιτούν γεωγραφικά» τη Γροιλανδία μέσω της «διπλανής» Αλάσκας, ενώ η Δανία «κείται μακράν», κάπου... στο τραπέζι...

Οι εικόνες σε σειρά:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.