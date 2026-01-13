Αξιωματούχοι κεντρικών τραπεζών ανά τον κόσμο εργάζονται πάνω σε μια δήλωση για να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς τον πρόεδρο της αμερικανικής ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας (Federal Reserve, Fed) Τζερόμ Πάουελ μετά την έναρξη ποινικής έρευνας σε βάρος του από την κυβέρνηση Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News επικαλούμενο πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Η κοινή δήλωση, η οποία θα είναι ανοικτή σε υπογραφές από όλες τις κεντρικές τράπεζες, αναμένεται να εκδοθεί εξ ονόματος της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), αναφέρεται στο τηλεγράφημα, στο οποίο προστίθεται ότι μπορεί να εκδοθεί ακόμα και σήμερα.

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών συχνά αναφέρεται ως η κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών του κόσμου.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία. Η BIS και η Fed δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

«Είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι με το Σύστημα της Federal Reserve και τον πρόεδρό της Τζερόμ Χ. Πάουελ», δηλώνουν οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας και άλλων εννέα κεντρικών τραπεζών, προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος Πάουελ έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα επικεντρωμένος στην εντολή του και με αταλάντευτη προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον».

«Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών είναι ακρογωνιαίος λίθος της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής σταθερότητας προς το συμφέρον των πολιτών τους οποίους υπηρετούμε», υπογραμμίζουν.

Η ποινική έρευνα της αμερικανικής κυβέρνησης σε βάρος του Πάουελ αφορά επισήμως την ανακαίνιση της έδρας της Fed, όμως ο Πάουελ κάνει λόγο για «πρόσχημα» ώστε να αποκτήσει ο αμερικανός πρόεδρος επιρροή σχετικά με τα επιτόκια.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τον Πάουελ να παρουσιασθεί ενώπιον δικαστηρίου για σχόλια που είχε κάνει το καλοκαίρι στο Κογκρέσο σχετικά με υπερβάσεις του κόστους της ανακαίνισης της έδρας της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον, που ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ καταδικάσθηκε από πρώην επικεφαλής της Fed και επικρίθηκε χθες, Δευτέρα, από στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ αφού ο Πάουελ τη χαρακτήρισε δημόσια «πρόσχημα» για να αποκτήσει ο πρόεδρος επιρροή στη διαμόρφωση των επιτοκίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.