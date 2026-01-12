Ο Bάντεφουλ στις ΗΠΑ με «νατοϊκή» πρόταση για Γροιλανδία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ συναντάται στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο για να συζητήσουν ευρωπαϊκές και αμερικανικές διμερείς σχέσεις, καθώς και ζητήματα όπως η Γροιλανδία, η Ουκρανία, το Ιράν και η Λατινική Αμερική.

Ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ συναντά στην Ουάσινγκτον τον Μάρκο Ρούμπιo για τα πάντα: ευρωατλαντικές σχέσεις, Γροιλανδία, Ουκρανία, Ιράν, Λατινική Αμερική. Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται επίσης για επαφές με οικονομικούς παράγοντες και ο αντικαγκελάριος και υπ. Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλινγκμπάιλ.



Τα γερμανικά μέσα εστιάζουν τώρα στη Γροιλανδία: στόχος του Γιόχαν Βάντεφουλ είναι να πείσει τον ομόλογό του ότι για τη Γροιλανδία δεν απαιτούνται μονομερείς ενέργειες, αλλά μια κοινή στρατηγική και στενή συνεργασία.



Πριν από την Ουάσινγκτον ο Γιόχαν Βάντεφουλ έκανε μάλιστα στάση στην Ισλανδία για επαφές και εκεί αναφορικά με τη Γροιλανδία και τον Αρκτικό Κύκλο.



Με φόντο τις πρόσφατες αμερικανικές αξιώσεις, που διατυπώνονται εμφατικά με κάθε ευκαιρία, ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών δήλωσε ότι το ζήτημα της ασφάλειας στον Βόρειο Ατλαντικό πρέπει να επιλυθεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.



«Ο κόσμος αλλάζει και υπάρχουν νέες προκλήσεις ασφαλείας», ανέφερε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια της στάσης του στην Ισλανδία, καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ. «Και σε αυτές πρέπει πάντα να βρίσκουμε τις σωστές απαντήσεις – αλλά απαντήσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η Γερμανία είναι πάντα έτοιμη να συζητήσει αυτά τα θέματα εντός της Συμμαχίας».

Η Γερμανία ζητά δέσμευση για διεθνές δίκαιο και συνεργασία

Λίγο πριν αναχωρήσει από τις ΗΠΑ ο Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε: «Φέτος το καλοκαίρι, οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν την 250ή επέτειο της Ανεξαρτησίας τους. Μια υπενθύμιση για το πόσο έντονα μας ενώνει η ιδέα της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης. Η Γερμανία οφείλει πολλά στη δημοκρατική παράδοση των ΗΠΑ και στη δέσμευσή τους στην ειρήνη και την ασφάλεια. Ποτέ πριν δεν ήταν τόσο σημαντικό να επενδύσουμε στη διατλαντική εταιρική σχέση προκειμένου να παραμείνουμε ικανοί να διαμορφώσουμε την παγκόσμια τάξη ενόψει των παγκόσμιων αναταραχών».



Σε άλλο σημείο αναφέρει στη δήλωσή του: «Για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες, η βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη μας έχει φέρει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Το κλειδί είναι η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αποτελεί το θεμέλιο για την ασφάλεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις - τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Για τη Γερμανία, η αξιοπιστία περιλαμβάνει επομένως σαφώς μια δέσμευση ως προς το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή συνεργασία».



Στο μεταξύ ο βρετανικός Τύπος ανέφερε το Σάββατο ότι Βρετανοί στρατιωτικοί συζητούν ήδη με συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για πιθανή αποστολή του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία, με τη Γερμανία να συμμετέχει στις συνομιλίες αυτές. Παρόμοιο δημοσίευμα κυκλοφόρησε και από το δίκτυο Βloomberg.

Πηγή: Deutsche Welle

