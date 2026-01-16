Πρώτος έφθασε στις ακτές της Γροιλανδίας ο Έρικ ο Ερυθρός (ο οποίος στην πραγματικότητα πήρε το παρατσούκλι του επειδή λάτρευε ένα ποτήρι Πινό Νουάρ με το δείπνο) αναφέρει το Politico σε σατιρικό του άρθρο.

Ο Έρικ ήταν αυτό που θα μπορούσαμε τώρα να ονομάσουμε μια ταραγμένη ψυχή. Γεννημένος στη Νορβηγία, η οικογένειά του μετεγκατάθηκε στην Ισλανδία επειδή ο πατέρας του διέπραξε «αρκετούς φόνους», σύμφωνα με το τμήμα τουρισμού της Γροιλανδίας (δεν είναι ποτέ καλό σημάδι όταν οι άνθρωποι σταματούν να μετρούν πόσους φόνους έχεις κάνει).

Δυστυχώς, το μήλο δεν έπεσε μακριά από τη μηλιά, και ο Έρικ εκδιώχθηκε από την Ισλανδία για φόνο μετά από μια διαμάχη με έναν γείτονα (ίσως επειδή δανείστηκε τη μηχανή του γκαζόν και δεν την επέστρεψε) που είχε ως αποτέλεσμα αρκετούς θανάτους. Συμβαίνει και στους καλύτερους.

Έτσι, ο Έρικ εγκαταστάθηκε στη Γροιλανδία, και έγινε ο πρώτος Βίκινγκ στο μεγάλο νησί. Του αποδίδεται η επινόηση του ονόματος «Πράσινη Γη» (Greenland) είτε α) ως έξυπνο μάρκετινγκ για να προσελκύσει ανθρώπους εκεί, είτε β) επειδή στα παλιά σκανδιναβικά, η λέξη «πράσινη» σήμαινε «πράσινη ούτε κατ' ελαχιστον». Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ήταν καλυμένος.

Ένας από τους γιους του Έρικ ήταν ο Λέιφ Έρικσον, ο οποίος ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στη Βόρεια Αμερική - περίπου 500 χρόνια πριν από τον πιο χαλαρό Χριστόφορο Κολόμβο.

Παρεμπιπτόντως, 400 χρόνια μετά την εγκατάστασή τους στη Γροιλανδία, οι Βίκινγκ εγκατέλειψαν εν μέρει το νησί, σύμφωνα με ερευνητές από τα πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Πενσιλβάνια, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας που προκλήθηκε από την κλιματική αλλαγή. Ναι, οι Βίκινγκ ανησυχούσαν για την κλιματική αλλαγή. Πιο woke πεθαίνεις.

Κι όλα αυτά μας φέρνουν στο σήμερα (με μια μικρή παράλειψη 1.000 ετών), όταν ο Ντόναλντ ο Πορτοκαλί έχει βάλει στο μάτι τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ είναι τόσο πρόθυμος να αποκτήσει τη Γροιλανδία, που κάλεσε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς (που παίζουν τους ρόλους του «καλού» και του «κακού» αστυνομικού) να συναντηθούν με τους υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα. Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 (βλέπε «Ενέδρα όπως στον Ζελένσκι») η συνάντηση έφθασε περίπου 5. Δεν ήταν καταστροφή, αλλά αρκετά προβληματική, ώστε ο Δανός Λαρς Λέκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή Βίβιαν Μότζφελντ χρειάστηκε να κατευθυνθούν στο πάρκινγκ για ένα χαλαρωτικό τσιγάρο μετά τη συνάντηση.

Ενόσω περιμένουμε τον Τραμπ να κάνει την κίνησή του, νέες δημοσκοπήσεις από το Reuters/IPSOS αποκαλύπτουν ότι μόνο ένας στους πέντε Αμερικανούς υποστηρίζει τις προσπάθειες του προέδρου να καταλάβει τη Γροιλανδία. Σημειώστε ότι το 1999, μια δημοσκόπηση της Gallup αποκάλυψε ότι το 18% των Αμερικανών πίστευε ότι ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη Γη (και, ίσως ακόμη χειρότερα, το 3% είπε ότι δεν είχε άποψη), οπότε ας αξιολογήσουμε τις δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ με το γνωστό ρητό: ό,τι λάμπει δεν είναι (γροιλανδικός) χρύσος του Νάλουνακ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.