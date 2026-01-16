Ρωσία: Ξεκίνησε η δίκη κατά της Euroclear για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Δικαστήριο της Μόσχας ξεκίνησε την Παρασκευή την εξέταση της αγωγής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας κατά του βελγικού αποθετηρίου τίτλων Euroclear, με την οποία η ρωσική πλευρά διεκδικεί 18,2 τρισ. ρούβλια (234,84 δισ. δολάρια) για τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί στην Ευρώπη, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Reuters από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με δικαστική απόφαση, η διαδικασία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς πρόσβαση του κοινού και των μέσων ενημέρωσης.

Η υπόθεση αφορά τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί στη Δύση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να αμφισβητεί τη νομιμότητα της διακράτησής τους από την Euroclear.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ενώ η απόφαση για μυστικές ακροάσεις ενισχύει τη βαρύτητα και την ευαισθησία της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

