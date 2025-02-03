Η Γροιλανδία, την οποία εποφθαλμιά ο Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να υιοθετήσει νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων της από ξένους ή ανώνυμους δωρητές, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη του κοινοβουλίου της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι "η προστασία της πολιτικής ακεραιότητας της Γροιλανδίας", σύμφωνα με το έγγραφο αυτό.

Η υιοθέτησή του δεν αναμένεται να θέσει πρόβλημα, καθώς η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο της Γροιλανδίας, το Inatsisartut, και επομένως το νομοσχέδιο θα τεθεί αμέσως σε ισχύ.

Αυτό προβλέπει ότι «τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών παραρτημάτων και της νεολαίας, δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν συνδρομές ξένων ή ανώνυμων δωρητών».

«Οι ξένοι δωρητές ορίζονται ως οι δωρητές που διαμένουν ή έχουν την κατοικία τους εκτός της Γροιλανδίας», σύμφωνα με το κείμενο.

Το νομοσχέδιο θα μελετηθεί επειγόντως αύριο, Τρίτη, την επομένη της επανάληψης των εργασιών του κοινοβουλίου. «Αναμένεται να εξεταστεί υπό το φως των γεωπολιτικών συμφερόντων στη Γροιλανδία και της παρούσας κατάστασης όπου οι εκπρόσωποι μιας συμμαχικής υπερδύναμης εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τη διαχείριση και τον έλεγχο της Γροιλανδίας», τονίζεται.

Μετά τις πρώτες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διακήρυττε την ανάγκη να αποκτήσει το νησί της Αρκτικής, οι κυβερνώντες του επανέλαβαν ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση αλλά είναι "ανοιχτή" στις επιχειρήσεις.

Η Δανία, της οποίας το νησί αυτό είναι μέρος του βασιλείου της, υπογράμμισε ότι η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς. Διαβεβαίωσε επίσης για την υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων της στον σεβασμό των συνόρων και την εθνική κυριαρχία.

Εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν στη Γροιλανδία έως τις 6 Απριλίου και η πολιτική τάξη εκφράζει ανησυχία για πιθανή ξένη ανάμιξη.

«Διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές ομάδες θα προσπαθήσουν να επηρεάσουν τις εκλογές στη Γροιλανδία στο σύνολό τους», δήλωσε πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο η βουλευτής 'Αια Κέμνιτς που εκπροσωπεί το έδαφος αυτό στο κοινοβούλιο της Δανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

