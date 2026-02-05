Συμφωνία ΗΠΑ-Βρετανίας για τα κρίσιμα ορυκτά

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Βρετανία υπέγραψε νέα στρατηγική εταιρική σχέση για τα κρίσιμα ορυκτά με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα και να διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η συμφωνία υπογράφηκε στην Ουάσινγκτον από την υπουργό Εξωτερικών αρμόδια για το διεθνές εμπόριο, Σίμα Μαλχότρα, και τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

Η Μαλχότρα τόνισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο χωρών να συνεργαστούν ως στενοί σύμμαχοι για τη δημιουργία ανθεκτικών και διαφοροποιημένων παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, ενόψει της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης για κρίσιμα ορυκτά.

Η Βρετανία υπέγραψε νέα στρατηγική εταιρική σχέση για κρίσιμα ορυκτά με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού και να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα.

Η υπουργός Εξωτερικών αρμόδια για το διεθνές εμπόριο, Σίμα Μαλχότρα, υπέγραψε τη συμφωνία στην Ουάσινγκτον το βράδυ της Τετάρτης, μαζί με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

«Καθώς η παγκόσμια ζήτηση για κρίσιμα ορυκτά συνεχίζει να αυξάνεται, το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε ως στενοί σύμμαχοι για τη δημιουργία ανθεκτικών και διαφοροποιημένων παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού», ανέφερε η Μαλχότρα σε δήλωσή της.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο γεωοικονομικό πλαίσιο ανταγωνισμού με την Κίνα, η οποία κυριαρχεί σήμερα στην εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία κρίσιμων ορυκτών που είναι απαραίτητα για την πράσινη μετάβαση, την άμυνα και τις προηγμένες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να αξιοποιήσουν εργαλεία οικονομικής πολιτικής και συντονισμένες επενδύσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν τον εφοδιασμό σε κρίσιμα ορυκτά και να περιορίσουν τις επιδοτούμενες εισαγωγές που απειλούν να υπονομεύσουν την εγχώρια παραγωγή.

Λονδίνο και Ουάσινγκτον θα προσδιορίσουν από κοινού έργα προτεραιότητας, θα κινητοποιήσουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξή τους και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για επενδύσεις που ενδέχεται να απειλήσουν κρίσιμες παραγωγικές δυνατότητες σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες.

Η συνεργασία σηματοδοτεί μια αυστηρότερη στάση απέναντι στις στρεβλώσεις της αγοράς, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται να προστατεύσουν τις βιομηχανίες τους από «μη εμπορικές πολιτικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», μεταξύ άλλων μέσω συνεργασίας με συμμάχους για μια παγκόσμια προσέγγιση στα ζητήματα τιμολόγησης.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι και οι δύο χώρες θα αξιοποιήσουν τα υφιστάμενα νομοθετικά και διπλωματικά εργαλεία για την εξέταση, αποτροπή και -εφόσον κριθεί αναγκαίο- τον αποκλεισμό εξαγορών περιουσιακών στοιχείων σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες, για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Υπουργοί των ΗΠΑ και της Βρετανίας αναμένεται να συναντηθούν εντός των επόμενων έξι μηνών, προκειμένου να προωθήσουν την υλοποίηση της συμφωνίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει ανακοινώσει αντίστοιχες συμφωνίες με το Μεξικό, την ΕΕ και την Ιαπωνία, επιδιώκει τελικά τη δημιουργία ενός εμπορικού μπλοκ για τα κρίσιμα ορυκτά, μια ιδέα που παρουσίασε την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε 54 χώρες.



