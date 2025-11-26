Μέλη των στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων της Γουινέας-Μπισάου ανακοίνωσαν σήμερα το απόγευμα ότι έχουν «τον πλήρη έλεγχο της χώρας», ότι «αναστέλλουν την εκλογική διαδικασία» και κλείνουν τα σύνορα, μια ημέρα πριν από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων των εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή σε αυτή τη γνωστή για τα πραξικοπήματα χώρα της Δυτικής Αφρικής.

Ομάδα ανώτερων αξιωματικών του στρατού δήλωσε ότι καθαίρεσε τον πρόεδρο Ουμάρο Σισόκο Εμμπάλο και ανέστειλε την αμφισβητούμενη εκλογική διαδικασία της χώρας, επικαλούμενη την ανάγκη να διευκρινιστεί η κατάσταση πριν από την επιστροφή στη συνταγματική τάξη.

BREAKING NEWS: Guinea-Bissau Military Officers Declare ‘Total Control’ Of the Country pic.twitter.com/wQCC9Yq5GH — Nigeria Stories (@NigeriaStories) November 26, 2025

The military has seized power in a coup in Guinea-Bissau. President Umaro Embaló has been arrested after a disputed election.



The opposition was disqualified from contesting.



He dissolved the Parliament for 2 years.



His administration survived two previous coup attempts. pic.twitter.com/9ZLPxErOED — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) November 26, 2025

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, αυτόπτες μάρτυρες και ΜΜΕ ανέφεραν σφοδρούς πυροβολισμούς κοντά στην έδρα της εκλογικής επιτροπής της χώρας, το προεδρικό μέγαρο και το υπουργείο Εσωτερικών. Εκατοντάδες άνθρωποι πεζοί και σε οχήματα εγκατέλειψαν την περιοχή αναζητώντας καταφύγιο.

Heavy gunfire is heard outside Guinea-Bissau's presidential palace just three days after the country's presidential and legislative elections, with both major candidates having claimed victory - AFP pic.twitter.com/LSWHNxz6yj — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) November 26, 2025

Αργότερα στρατιώτες κατέλαβαν τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο προεδρικό μέγαρο. Οι στρατιώτες, που προέρχονταν από την προεδρική φρουρά και μια επίλεκτη μονάδα χωροφυλακής, έθεσαν υπό έλεγχο την περιοχή νωρίς το απόγευμα, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η χώρα ανέμενε τα αποτελέσματα των προεδρικών και των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής και η τύχη του απερχόμενου προέδρου Ουμάρο Σισόκο Εμπάλο παρέμενε αβέβαιη. Ο Εμπάλο και ο αντίπαλός του Φερνάντο Ντίας ανακοίνωσαν και οι δύο ότι νίκησαν στον πρώτο γύρο των εκλογών.

Η χώρα έχει ιστορικό πολιτικής αναταραχής και έχει βιώσει τέσσερα πραξικοπήματα και πολυάριθμες απόπειρες πραξικοπημάτων μετά την ανεξαρτησία της.

Οι στρατιωτικοί έκαναν την ανακοίνωσή τους διαβάζοντας μια δήλωση στο αρχηγείο του στρατού στην πρωτεύουσα, Μπισάου, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρίσκονται στην πόλη.

Πηγή: Reuters, AFP

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.