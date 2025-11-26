Λογαριασμός
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρισε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ

Η Επιτροπή θα λάβει απόφαση σχετικά με την πρωτοβουλία μόνο εάν αυτή συγκεντρώσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαική Επιτροπή

Euranet

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρισε χθες την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Απαίτηση πλήρους αναστολής της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ισραήλ λόγω των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ».

Αφού εξέτασε ενδελεχώς το παραδεκτό της, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη εξετάσει τα επιμέρους στοιχεία της πρωτοβουλίας.

Η καταχώριση δεν προεξοφλεί την τελική απόφαση της Επιτροπής επί της ουσίας, ούτε τα μέτρα που τυχόν θα λάβει. Η Επιτροπή θα λάβει απόφαση σχετικά με την πρωτοβουλία μόνο εάν αυτή συγκεντρώσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ευρώπη ΕΕ ευρωπαϊκή επιτροπή
