Ο υπουργός Άμυνας της Βοσνίας αρνήθηκε την Τετάρτη να επιτρέψει την προσγείωση στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, δηλώνοντας ότι η Βουδαπέστη είχε υποστηρίξει τον Σερβοβόσνιο ηγέτη σε ενέργειες που υπονομεύουν την κυριαρχία της χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας Ζουκάν Χελέζ είπε ότι η Ουγγαρία δεν παρείχε εξήγηση για τον λόγο που ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο επέβαινε στο αεροσκάφος που ζητούσε άδεια προσγείωσης στην Μπάνια Λούκα, τη σημαντικότερη πόλη της αυτόνομης Σερβικής Δημοκρατίας της χώρας.

Ο Σιγιάρτο επισκέφθηκε τη γειτονική Σερβία την Τετάρτη για να συζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς η Ουγγαρία μπορεί να βοηθήσει το Βελιγράδι μετά τη διακοπή των φορτίων αργού πετρελαίου από την Κροατία.

Ο Χελέζ δήλωσε ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο Σιγιάρτο έχουν υποστηρίξει ανοιχτά τον Σερβοβόσνιο αποσχιστικό ηγέτη Μίλοραντ Ντόντικ σε ενέργειες που «υπονομεύουν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (BiH)».

«Ως υπουργός Άμυνας της BiH, καθήκον μου είναι να προστατεύω τη συνταγματική τάξη, τους νόμους και τα συμφέροντα της BiH», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Γι’ αυτό αποφάσισα να μην εγκρίνω αυτή την πτήση μέχρι να διασφαλιστούν η πλήρης διαφάνεια και ο σεβασμός προς το κράτος μας».

Το ουγγρικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Ντόντικ, ο πρώην πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας που καθαιρέθηκε από τα καθήκοντά του αφού καταδικάστηκε για αψηφισμό των αποφάσεων του διεθνούς ειρηνευτικού επιτρόπου και του συνταγματικού δικαστηρίου, έχει καυχηθεί για τη στήριξη του Όρμπαν στις πολιτικές του.

Ο Ντόντικ και ο σύμμαχός του Σίνισα Κάραν, ο οποίος κέρδισε τις έκτακτες προεδρικές εκλογές της περιοχής το περασμένο Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, συναντήθηκαν με τον Όρμπαν στη Βουδαπέστη την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

