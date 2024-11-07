Γουατεμάλα: Εως και 438 έτη κάθειρξης σε μέλη διαβόητης συμμορίας

Η δικαιοσύνη της Γουατεμάλας επέβαλε ποινές ως και 438 ετών κάθειρξης σε ομάδα μελών της συμμορίας Barrio 18, που κατηγορήθηκε για δολοφονίες και εκβάσεις εμπόρων κι εργαζομένων στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες, έκανε γνωστό η εισαγγελία χθες Τετάρτη.

Οι 26 καταδικασθέντες ανήκαν σε τοπική συμμορία επονομαζόμενη "Hollywood Gangsters" - πρόκειται για πυρήνα της επίφοβης οργάνωσης Barrio 18 - σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εισαγγελίας, Μοϊσές Ορτίς.

Presuntos sicarios de la mara 18 capturados en allanamiento, tenían armas de fuego, droga y un vehículo robado.



Según la investigación, estos cinco mareros 18 están vinculados a cometer crímenes en Bárcenas, San José, Villa Nueva y Villa Canales. pic.twitter.com/WaC1SxdUZO — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 27, 2024

Οι κακοποιοί κρίθηκαν ένοχοι, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, σύσταση και συμμορία κι εκβιάσεις για την απόσπαση χρημάτων.

Ο Χοσέ Λουίς Ρεάντα, ο επικεφαλής της συμμορίας, άκουσε να του απαγγέλλεται η πιο βαριά ποινή, ενώ στα άλλα μέλη της επιβλήθηκαν ποινές μεταξύ 6 και 256 ετών κάθειρξης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η νομοθεσία στη Γουατεμάλα ορίζει πάντως ότι η μέγιστη διάρκεια της φυλάκισης οποιουδήποτε δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 έτη.

Η έρευνα για την υπόθεση άρχισε το 2018, έπειτα από βίαιο επεισόδιο που συνδεόταν με την εκβίαση πωλητών σε αγορά της πρωτεύουσας της Γουατεμάλας, σύμφωνα με τον κ. Ορτίς.

Η συμμορία ειδικευόταν σε εκβιάσεις και φόνους εμπόρων, καθώς και οδηγών λεωφορείων και φορτηγών που αρνούνταν να πληρώνουν προστασία, πρόσθεσε.

Η Barrio 18 θεωρείται η μια από τις δύο μεγαλύτερες συμμορίες στη Γουατεμάλα· η άλλη είναι η Μάρα Σαλβατρούτσα (MS-13). Και οι δύο οργανώσεις ιδρύθηκαν από υπηκόους του Ελ Σαλβαδόρ, αλλά έχουν εξαπλωθεί σ’ όλη την κεντρική Αμερική, όπου ελέγχουν ολόκληρες περιοχές.

Το 2023, διαπράχθηκαν 4.360 δολοφονίες στη Γουατεμάλα των 17,3 εκατομμυρίων κατοίκων, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών έφθασε τις 25 ανά 100.000 κατοίκους. Οι μισοί και πλέον από τους φόνους αυτούς συνδέθηκαν με υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ή τη δράση συμμοριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

