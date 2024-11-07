Σοκ προκαλεί η είδηση της αυτοκτονίας της 16χρονης Αρεζού Καβάρι στο Ιράν, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της, αφού απειλήθηκε με αποβολή όταν καταγράφηκε να χορεύει χωρίς να φοράει χιτζάμπ, μόλις λίγες ημέρες μετά την ιστορία της φοιτήτριας που έμεινε με τα εσώρουχα για να διαμαρτυρηθεί, συνελήφθη και κακοποιήθηκε βάναυσα.

Οι τελευταίες στιγμές της αποτυπώνονται σε φωτογραφία στην οποία φέρεται να είναι η ίδια στην άκρη ενός κτιρίου λίγο πριν πέσει στο κενό.



Sad news from Iran.



16-y-o school girl Arezoo Khavari took her life after coming under attack by her school for refusing to follow Islamist dress codes and wearing the veil in public.



She was threatened with expulsion and legal consequences by the regime. pic.twitter.com/cWR06QYksv — Visegrád 24 (@visegrad24) November 6, 2024

O θάνατος της Αρεζού, η οποία καταγόταν από το Αφγανιστάν και ζούσε στην πόλη Σαράρι, επιβεβαιώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Τεχεράνης στην οποία καταγράφεται ότι η 16χρονη «τραυματίστηκε λόγω της πτώσης της από κτίριο. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε».

Αν και στην ανακοίνωση των ιρανικών αρχών σημειώνεται ότι «τα κίνητρα και οι λόγοι της πράξης αυτής ερευνώνται», η ακτιβίστρια Μασίχ Αλιντζάντ έγραψε στο Χ ότι η 16χρονη οδηγήθηκε στο να αυτοκτονήσει «αφού την έστειλαν πίσω από σχολική εκδρομή επειδή παραβίασε τον κώδικα ενδυμασίας φορώντας τζιν αντί για την προβλεπόμενη ενδυμασία».

This is #ArezooKhavari, a 16-year-old who took her own life after relentless harassment by her school principal over the Islamic hijab.



Her smile, her beautiful hair, and the victory sign in this photo break my heart. She was just a teenage girl who wanted the simple freedom to… https://t.co/cNNkaiOXU3 pic.twitter.com/9Cp0KKDvKx — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 5, 2024

Από την πλευρά του ο πατέρας της 16χρονης υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του σχολείου το οποίο κατηγόρησε για αμέλεια και αναισθησία.

«Οι Ταλιμπάν διώχνουν τα κορίτσια από τα σχολεία και οι κληρικοί του Ιράν συντρίβουν το πνεύμα μιας κοπέλας που ήθελε να έχει λυτά τα μαλλιά της, να χορέψει και να διαλέξει τα ρούχα της» έγραψε η Αλιντζάντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.