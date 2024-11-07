Λίβανος: Δεκάδες νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

«Η Χεζμπολάχ θα συνεχίσει τη σύγκρουση το Ισραήλ» διεμήνυσε χθες, ενώ στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ εκλεγόταν πρόεδρος, ο Ναΐμ Κάσεμ, ο νέος ηγέτης του κινήματος του Λιβάνου, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη,.

Λίγη ώρα μετά, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή, έπειτα από προειδοποίηση στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα, σε νότια προάστια της Βηρυτού, όπου σκότωσε τον προκάτοχό του, τον Χασάν Νασράλα, την 27η Σεπτεμβρίου.

Το σιιτικό κίνημα ανακοίνωσε νωρίτερα πως έβαλε στο στόχαστρο με πυραύλους στρατιωτική βάση κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, νότια του Τελ Αβίβ, χωρίς πάντως, σύμφωνα με την ισραηλινή αρχή αερολιμένων, να προκληθούν ζημιές ή να διακοπεί η κίνηση των αεροσκαφών.

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε χθες τον βόρειο και τον νότιο Λίβανο, τομείς που θεωρούνται οχυρά της Χεζμπολά.

Στην κοιλάδα Μπεκάα και στην πρωτεύουσα της περιοχής Μπααλμπέκ, ανατολικά, σκοτώθηκαν «40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν (άλλοι) 53», ανέφερε το λιβανικό υπουργείο Υγείας χθες το βράδυ.

Έγιναν νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί αργά το βράδυ σε νότια προάστια της Βηρυτού - τουλάχιστον τέσσερις, μετέδωσε λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο—, έπειτα από προειδοποιήσεις εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

Ο ισραηλινός στρατός ρίχτηκε στη μάχη εναντίον της Χεζμπολά έπειτα από έναν χρόνο και πλέον ανταλλαγών πυρών, που ανάγκασαν κάπου 60.000 κατοίκους του βόρειου Ισραήλ να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ την επομένη της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 8η Οκτωβρίου, για να υποστηρίξει την παλαιστινιακή οργάνωση, σύμμαχό της.

Πάνω από 2.600 άνθρωποι, «στην πλειονότητά τους άμαχοι» έχουν σκοτωθεί σε όλο τον Λίβανο από την 23η Σεπτεμβρίου, δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φίρας Αμπιάντ, ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου.

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά στον βορρά, όπου διεξάγει για πάνω από έναν μήνα πολύνεκρη επιχείρηση.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκειά της, 97 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 από αυτούς τους τελευταίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ευρείας κλίμακας, καταστροφικές ισραηλινές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 43.391 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, κι έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή.

Εν μέσω πολέμου σε δυο μέτωπα, ο κ. Νετανιάχου εξέπληξε πολλούς προχθές αποπέμποντας τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, με τον οποίο είχε τεταμένες σχέσεις, εξαιτίας ζητημάτων όπως η στρατολόγηση υπερορθόδοξων Εβραίων —κάτι που απορρίπτουν ακροδεξιοί υπουργοί του— και η σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς για να απελευθερωθούν οι όμηροι.

